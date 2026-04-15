Владимир Крикунов: «У «Торпедо» с «Металлургом» большая разница в классе и уровне. Может, ребята прыгнут выше головы и выиграют один матч, но больше – вряд ли»
Бывший тренер сборной России Владимир Крикунов высказался о серии «Металлурга» с «Торпедо» (3-0) в плей-офф.
– «Торпедо» делает все, что может, но сами понимаете, что у них с «Металлургом» большая разница в классе и уровне.
– Может ли серия закончится со счетом 4-0?
– Да, это реальный результат. Да, может, ребята («Торпедо») прыгнут выше головы и выиграют один матч, но больше – вряд ли, – сказал Крикунов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
