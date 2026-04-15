Сорокин о том, выиграет ли он «Везину»: «Нет шансов»
Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин ответил на вопрос о своих шансах выиграть «Везина Трофи».
Приз вручается лучшему вратарю регулярного чемпионата НХЛ.
В 55 играх сезона на счету Сорокина 29 побед при 90,6% сэйвов и коэффициенте надежности 2,68.
«Нет шансов», – сказал Сорокин.
Василевский – главный претендент на «Везина Трофи», Сорокин и Томпсон – в тройке (ESPN)
Когда Овечкин завершит карьеру?
Сейчас, уже пора
В 2027-м, после сезона в «Вашингтоне»
В 2027-м, после сезона в «Динамо»
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: соцсеть Итана Сирса
7 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Тупо из-за слитой концовки упустил Везину. Капец обидно
Василевский сильно прибавил
Сильно перестали играть Айлендерс
... стата у Васи более весомая, количество побед ,ну сухарей поменьше
Василевский в конце регулярки на голову выше смотрелся. Так что шансов действительно никаких, хотя и жаль. Удачи в дальнейшем
Все верно сказано. В конце сезона они были потеряны
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем