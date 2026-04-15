  • Вратарь «Миннесоты» Валльстедт вышел на матч в джерси с неправильно написанной фамилией: «Думаю, это была запоздалая первоапрельская шутка»
Вратарь «Миннесоты» Йеспер Валльстедт вышел на матч против «Анахайма» (3:2) в джерси с неправильно написанной фамилией.

Во время разминки и первого периода фамилия Валльстедта (Wallstedt) было написана на свитере с ошибкой «Wallstead», что можно перевести как «стена на земельном участке». Вратарь на знал об этом, пока не посмотрел на видеокуб, чтобы проанализировать, как Мэйсон Мактавиш забил ему гол.

Ошибку исправили перед вторым периодом. Голкипер убежден, что это была шутка, и намекнул, что это, вероятно, сделал его партнер по команде Филип Густавссон.

«Мне показалось, что что-то странно выглядит у меня на спине. И я заметил, что буквы «t» не было, но появилась «a», которой там, наверное, быть не должно. Так что, да, думаю, это была первоапрельская шутка, но немного запоздалая, потому что я так и не сыграл в тот день», – сказал Валльстедт.

Отмечается, что Марк-Андре Флери, известный своими розыгрышами, который иногда выступает в роли бэкапа на тренировках «Уайлд», не присутствовал на игре.

«Я точно не знаю, кто это сделал, но у меня есть предчувствие, кто это может быть. Несколько игр назад я слышал, что мое имя было написано с ошибкой. Не обратил на это особого внимания… Так что, да, это было весело. Все хорошо», – сказал Валльстедт.

На вопрос, думает ли он, что это был Густавссон, Флери или оба, Валльстедт ответил: «О, я не думал о том, что Флери может быть причастен. И правда. Тогда я определенно думаю, что это командная работа. Молодцы. Да, я бы предпочел, чтобы все было так, чем чтобы моя машина оказалась на бетонных блоках или что-то в этом роде (Флери однажды разыграл так Брэндона Дьюхэйма – Спортс”). Так что я предпочту, чтобы мое имя было написано с небольшой ошибкой».

Скриншот: x.com/BR_OpenIce

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: The Athletic
Ждём тут комментов про колхоз, кринж и прочее, что написали бы про КХЛ в таком случае
Колхоз, пт
Кринж, пт
Бывает. Когда-то был ещё Kravstov
