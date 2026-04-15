Агент Гусева: «Будем общаться с «Динамо», когда будет ясность по спортивному блоку клуба. Пока что мы не встречались и не общались»
Агент Александр Черных, представляющий интересы нападающего «Динамо» Никиты Гусева, высказался о будущем хоккеиста.
Срок соглашения игрока с «Динамо» рассчитан до 31 мая.
«Мы будем общаться с «Динамо» о будущем Никиты, когда будет ясность по спортивному блоку клуба. Пока что мы не встречались и не общались.
Возможное продолжение карьеры в НХЛ? На данный момент от Никиты пока такого запроса не было. Мы ждем, что нам скажет «Динамо», а там пока нет ясности», – сказал Черных.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт-Экспресс»
Мы ждём одного человека который может стать главным тренером, всё зависит от этого. Хотел сказать агент!
Гусь якорь. Не надо его в Динамо. Медленный маленький в защите на отрабатывает за игроками своими не успевает. То что в большинстве забивает этого мало. Но генералы Динамо не сильно в хоккее разбираются могут и пере подписать
Такое ощущение что генералы динамо вообще с другой планеты и хоккей видят впервые . берут кого попало, лишь бы взять не думая .
В сказку про НХЛ уже пятиклассники не верят, но только не Воронин и Сушко. До августа Никита будет отдыхать дома в Америке, а ближе к концу сборов приедет, сделает одолжение.
Бесполезный игрок. В плей офф не способен продемонстрировать характер.
