  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Агент Гусева: «Будем общаться с «Динамо», когда будет ясность по спортивному блоку клуба. Пока что мы не встречались и не общались»
6

Агент Гусева: «Будем общаться с «Динамо», когда будет ясность по спортивному блоку клуба. Пока что мы не встречались и не общались»

Агент Гусева высказался о будущем хоккеиста.

Агент Александр Черных, представляющий интересы нападающего «Динамо» Никиты Гусева, высказался о будущем хоккеиста.

Срок соглашения игрока с «Динамо» рассчитан до 31 мая.

«Мы будем общаться с «Динамо» о будущем Никиты, когда будет ясность по спортивному блоку клуба. Пока что мы не встречались и не общались.

Возможное продолжение карьеры в НХЛ? На данный момент от Никиты пока такого запроса не было. Мы ждем, что нам скажет «Динамо», а там пока нет ясности», – сказал Черных.

Когда Овечкин завершит карьеру?9300 голосов
Сейчас, уже пораАлександр Овечкин
В 2027-м, после сезона в «Вашингтоне»Вашингтон
В 2027-м, после сезона в «Динамо»Динамо Москва
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoНикита Гусев
logoКХЛ
logoДинамо Москва
logoНХЛ
logoСпорт-Экспресс
Александр Черных
6 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Мы ждём одного человека который может стать главным тренером, всё зависит от этого. Хотел сказать агент!
Гусь якорь. Не надо его в Динамо. Медленный маленький в защите на отрабатывает за игроками своими не успевает. То что в большинстве забивает этого мало. Но генералы Динамо не сильно в хоккее разбираются могут и пере подписать
Ответ ДнепрЧемпион1983
Гусь якорь. Не надо его в Динамо. Медленный маленький в защите на отрабатывает за игроками своими не успевает. То что в большинстве забивает этого мало. Но генералы Динамо не сильно в хоккее разбираются могут и пере подписать
Такое ощущение что генералы динамо вообще с другой планеты и хоккей видят впервые . берут кого попало, лишь бы взять не думая .
В сказку про НХЛ уже пятиклассники не верят, но только не Воронин и Сушко. До августа Никита будет отдыхать дома в Америке, а ближе к концу сборов приедет, сделает одолжение.
Бесполезный игрок. В плей офф не способен продемонстрировать характер.
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
