Агент Гусева: «Будем общаться с «Динамо», когда будет ясность по спортивному блоку клуба. Пока что мы не встречались и не общались»

Агент Александр Черных, представляющий интересы нападающего «Динамо» Никиты Гусева , высказался о будущем хоккеиста.

Срок соглашения игрока с «Динамо » рассчитан до 31 мая.

«Мы будем общаться с «Динамо» о будущем Никиты, когда будет ясность по спортивному блоку клуба. Пока что мы не встречались и не общались.

Возможное продолжение карьеры в НХЛ ? На данный момент от Никиты пока такого запроса не было. Мы ждем, что нам скажет «Динамо», а там пока нет ясности», – сказал Черных.