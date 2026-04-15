Третьяк об Овечкине в НХЛ: «Ему надо побить рекорд – это достижение мирового значения. Надеюсь, он будет играть в следующем сезоне»

Третьяк надеется, что Овечкин останется в НХЛ.

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк надеется, что форвард «Вашингтона» Александр Овечкин сыграет в следующем сезоне НХЛ.

40-летний форвард провел последний матч по действующему контракту с «Кэпиталс ». Ранее он объявил, что летом примет решение о продолжении или завершении карьеры в НХЛ .

«Вашингтон» не сыграет в Кубке Стэнли в этом сезоне. Это стало известно после того, как «Филадельфия » обыграла «Каролину» (3:2 Б).

С учетом плей-офф Овечкин забросил 1006 шайб в НХЛ. По этому показателю он занимает второе место в истории лиги, уступая Уэйну Гретцки (1016).

«Говорят, что он в следующем сезоне будет играть, и я надеюсь на это. Потому что ему надо побить этот рекорд – все-таки это достижение мирового значения.

Жалко, что он закончил, мы болели против «Филадельфии», – сказал Третьяк.