Третьяк об Овечкине в НХЛ: «Ему надо побить рекорд – это достижение мирового значения. Надеюсь, он будет играть в следующем сезоне»
Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк надеется, что форвард «Вашингтона» Александр Овечкин сыграет в следующем сезоне НХЛ.
40-летний форвард провел последний матч по действующему контракту с «Кэпиталс». Ранее он объявил, что летом примет решение о продолжении или завершении карьеры в НХЛ.
«Вашингтон» не сыграет в Кубке Стэнли в этом сезоне. Это стало известно после того, как «Филадельфия» обыграла «Каролину» (3:2 Б).
С учетом плей-офф Овечкин забросил 1006 шайб в НХЛ. По этому показателю он занимает второе место в истории лиги, уступая Уэйну Гретцки (1016).
«Говорят, что он в следующем сезоне будет играть, и я надеюсь на это. Потому что ему надо побить этот рекорд – все-таки это достижение мирового значения.
Жалко, что он закончил, мы болели против «Филадельфии», – сказал Третьяк.