  Третьяк об Овечкине в НХЛ: «Ему надо побить рекорд – это достижение мирового значения. Надеюсь, он будет играть в следующем сезоне»
Третьяк об Овечкине в НХЛ: «Ему надо побить рекорд – это достижение мирового значения. Надеюсь, он будет играть в следующем сезоне»

Третьяк надеется, что Овечкин останется в НХЛ.

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк надеется, что форвард «Вашингтона» Александр Овечкин сыграет в следующем сезоне НХЛ. 

40-летний форвард провел последний матч по действующему контракту с «Кэпиталс». Ранее он объявил, что летом примет решение о продолжении или завершении карьеры в НХЛ.

«Вашингтон» не сыграет в Кубке Стэнли в этом сезоне. Это стало известно после того, как «Филадельфия» обыграла «Каролину» (3:2 Б).

С учетом плей-офф Овечкин забросил 1006 шайб в НХЛ. По этому показателю он занимает второе место в истории лиги, уступая Уэйну Гретцки (1016).

«Говорят, что он в следующем сезоне будет играть, и я надеюсь на это. Потому что ему надо побить этот рекорд – все-таки это достижение мирового значения.

Жалко, что он закончил, мы болели против «Филадельфии», – сказал Третьяк.

Когда Овечкин завершит карьеру?11990 голосов
Сейчас, уже пораАлександр Овечкин
В 2027-м, после сезона в «Вашингтоне»Вашингтон
В 2027-м, после сезона в «Динамо»Динамо Москва
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: ТАСС
Все что Ови надо было он уже побил, остальное спекуляции россйиских чиновников
Всё логично, закрыть последний рекорд по общему количеству шайб, будет идеально!
общее количество это статистика а не рекорд-не надо спекуляций.
рекорд считается при равных условиях при равных количествах игр а остальное от лукавого.
Все ясно, останется ещё на сезон в НХЛ. Партия со всех рупоров кричит: И Фетисов, и Третьяк и даже, прости Господи. Роднина.
остался всего один небитый рекорд Грецки. Даже если Вашингтон с Ови не пробьется в следующем сезоне в Кубок Стэнли, но превысит обще число голв то это уже будет считаться оверпиффомансом
