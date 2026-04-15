Дэйли на вопрос о выводе номера 8 из обращения в НХЛ: «Сначала дадим Овечкину принять решение. Не собираюсь предполагать, что может произойти»

Дэйли о выводе номера 8 из обращения в НХЛ: сначала дадим Ови принять решение.

Заместителю комиссионера НХЛ Биллу Дэйли задали вопрос о возможности вывода из обращения в НХЛ номера 8, под которым играет Александр Овечкин .

«Я не собираюсь строить предположения о том, что может произойти. Давайте сначала дадим Алексу принять решение», – сказал Дэйли.

40-летний форвард провел последний матч по действующему контракту с «Вашингтоном ». Ранее он объявил, что летом примет решение о продолжении или завершении карьеры в НХЛ.

Овечкин – лучший снайпер в истории регулярных чемпионатов НХЛ, в его активе 929 шайб.

Еще год, Саша, еще год. Оставайся!