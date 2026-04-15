Дэйли на вопрос о выводе номера 8 из обращения в НХЛ: «Сначала дадим Овечкину принять решение. Не собираюсь предполагать, что может произойти»
Заместителю комиссионера НХЛ Биллу Дэйли задали вопрос о возможности вывода из обращения в НХЛ номера 8, под которым играет Александр Овечкин.
«Я не собираюсь строить предположения о том, что может произойти. Давайте сначала дадим Алексу принять решение», – сказал Дэйли.
40-летний форвард провел последний матч по действующему контракту с «Вашингтоном». Ранее он объявил, что летом примет решение о продолжении или завершении карьеры в НХЛ.
Овечкин – лучший снайпер в истории регулярных чемпионатов НХЛ, в его активе 929 шайб.
Когда Овечкин завершит карьеру?1221 голос
Сейчас, уже пора
В 2027-м, после сезона в «Вашингтоне»
В 2027-м, после сезона в «Динамо»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «РИА Новости»
