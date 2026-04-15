  • Владимир Плющев: «Не думаю, что стиль Никитина может принести успех в ЦСКА. Это немножко другая команда и гены»
21

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев оценил перспективы ЦСКА под руководством Игоря Никитина. Армейцы уступают «Авангарду» (1-3) в серии второго раунда Кубка Гагарина.

– Почему ЦСКА оказался не готов оказалась оказать достойного сопротивления «Авангарду»? Пресловутый недостаток времени для Никитина, которому всегда нужно время, чтобы создать чемпионскую команду?

– Что значит «создать команду»? Он ее, во-первых, не с нуля собрал. ЦСКА не была где-то там в подвале Западной конференции, которая боролась за плей-офф. Она все время была где-то наверху. Поэтому говорить о том, что ему нужно время...

Наверное, когда он принимал команду, он должен был осознавать, что от него ждут результата. Тем более что команда укомплектована, в принципе, достаточно неплохими игроками. И на них можно рассчитывать.

Но вопрос другой: что в никитинском «Локомотиве», что в ЦСКА достаточно тяжелая игра в отношении организации игры в атаке. И «Локомотив» сейчас достаточно тяжело идет по плей-офф. А ЦСКА – уже я и говорить не буду.

Тот стиль, который проповедует Никитин, он ему принес успех с «Локомотивом», но я не думаю, что он может принести этот успех в ЦСКА. В ЦСКА немножко другая команда и другие гены. Поэтому не все складывается так, как хотелось бы складываться для болельщиков и специалистов.

– То есть вы не верите в Никитина? Не верите, что что он что-то выиграет и в следующие сезоны тоже?

– Если честно, то да, – сказал Плющев.

Костин о серии с «Авангардом»: «Бойня. Они здоровые, все воины, играют более прямолинейно, чем СКА, броски со всех позиций. С Божьей помощью сможем переломить»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Татар-Информ»
Дед, таблетки потерял? 🤣🤣🤣 Локомотив достаточно тяжело идет по плей офф? Ты серьезно? Ты точно смотрел плей офф? Кто то подскажите деду, что Локомотив уже в полуфинале и за четвертьфинал сыграл три сухих матча. За Никитина скажу, при всем моем отношении к нему после известных событий, то это топ тренер. И да, ему нужно время, что б докрутить все винтики. С Локо он начинал с 0:4 в серии с ЦСКА, потом он проигрывал будущему чемпиону 3:4 в серии, потом он вышел в финал, потом он забрал финал. Это тот тренер, который умеет работать,а не балабодить как ты.
Плющев не в курсе,что Никитин уже брал с ЦСКА Кубок Гагарина?
Плющев не в курсе,что Никитин уже брал с ЦСКА Кубок Гагарина?
Вот у меня такой же вопрос, он с ЦСКА и начал брать трофеи
И да, именно такой стиль принес ему успех с ЦСКА, а потом на его стиле два раза забрал чашку Федоров.
И да, именно такой стиль принес ему успех с ЦСКА, а потом на его стиле два раза забрал чашку Федоров.
И у вас есть шансы на этом стиле доехать за вторым кубком)
И у вас есть шансы на этом стиле доехать за вторым кубком)
Не спорю, есть. Если этот стиль приносит успех, то что в этом плохого? В чемпионате конечно хочется более искрометного хоккея, но все же успех в чемпионате дороже. Никто не вспомнит про стиль, а название команды остается на кубке. Пусть спросят у череповецких болел, рады они такому стилю? Ну и заодно можно у минских поспрашивать, что они выберут, свой атакующий стиль или полуфинал и шанс борьбы за кубок?
А Плющев знает, что Никитин с ЦСКА Кубок выигрывал и ещё 2 раза в финал выходил?
А Плющев знает, что Никитин с ЦСКА Кубок выигрывал и ещё 2 раза в финал выходил?
И еще Федоров на багаже Никитина выигрывал.
Какие гены....что он несёт!
Понакидают типа умных слов, с умным видом и доволен.
Забыл похоже, пресловутый эксперт, что нипитин именно с ЦСКА взял, вроде два кубка, и не раз выходил в финал
Он хоккей-то вообще-то смотрит или живет догмами советского хоккея, сейчас не может быть единственного гегемона каким был ЦСКА полвека назад , разве сейчас Локомотив тяжело идет по плей-офф, разве сейчас ЦСКА не оказывает сопротивления более опытному Авангарду (ему стоило бы посмотреть хотя одну игру этой серии), а потом на каком верху был ЦСКА последние два сезона , они вылетали на уровне одной восьмой , такое впечатление, что старый человек бредит живя в каком-то своем им же выдуманном мире.
Дед опять таблетку выпить забыл..

"И "Локомотив" сейчас достаточно тяжело идёт по плей-офф".
О каких генах речь идёт? То о чем говорит Плющев давно уже мхом зарасло. ЦСКА времен СССР и нынешний клуб имеют только общее название. Все остальное высосано из пальца.
Строчка "бывший тренер сборной России...",это самое унизительное и позорное выступление нашей сборной за всю историю отечественного хоккея!!... дальше даже читать не стал этого горе эксперда...
До Финала Никитин ЦСКА вытянет в след годах, если дадут работать,а вот чтобы выиграть Кубок Никитину нужно найти нового Радулова
