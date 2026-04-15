Владимир Плющев: «Не думаю, что стиль Никитина может принести успех в ЦСКА. Это немножко другая команда и гены»
Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев оценил перспективы ЦСКА под руководством Игоря Никитина. Армейцы уступают «Авангарду» (1-3) в серии второго раунда Кубка Гагарина.
– Почему ЦСКА оказался не готов оказалась оказать достойного сопротивления «Авангарду»? Пресловутый недостаток времени для Никитина, которому всегда нужно время, чтобы создать чемпионскую команду?
– Что значит «создать команду»? Он ее, во-первых, не с нуля собрал. ЦСКА не была где-то там в подвале Западной конференции, которая боролась за плей-офф. Она все время была где-то наверху. Поэтому говорить о том, что ему нужно время...
Наверное, когда он принимал команду, он должен был осознавать, что от него ждут результата. Тем более что команда укомплектована, в принципе, достаточно неплохими игроками. И на них можно рассчитывать.
Но вопрос другой: что в никитинском «Локомотиве», что в ЦСКА достаточно тяжелая игра в отношении организации игры в атаке. И «Локомотив» сейчас достаточно тяжело идет по плей-офф. А ЦСКА – уже я и говорить не буду.
Тот стиль, который проповедует Никитин, он ему принес успех с «Локомотивом», но я не думаю, что он может принести этот успех в ЦСКА. В ЦСКА немножко другая команда и другие гены. Поэтому не все складывается так, как хотелось бы складываться для болельщиков и специалистов.
– То есть вы не верите в Никитина? Не верите, что что он что-то выиграет и в следующие сезоны тоже?
– Если честно, то да, – сказал Плющев.
Понакидают типа умных слов, с умным видом и доволен.
Забыл похоже, пресловутый эксперт, что нипитин именно с ЦСКА взял, вроде два кубка, и не раз выходил в финал
