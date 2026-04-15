«Вашингтон» отправил Мирошниченко и Илью Протаса в АХЛ. «Херши» борется за место в плей-офф

«Вашингтон» отправил форвардов Ивана Мирошниченко и Илью Протаса в фарм-клуб.
Ранее «Кэпиталс» завершили регулярный чемпионат НХЛ на девятом месте в Восточной конференции и не попали в Кубок Стэнли.
«Херши» ведет борьбу за место в плей-офф АХЛ. Команде осталось провести три матча до конца регулярки.
19-летний Протас – лучший снайпер и бомбардир клуба с 62 (28+34) очками в 66 матчах. У 22-летнего Мирошниченко 31 (12+19) балл за 38 игр.
Овечкин завершил 21-й сезон в НХЛ – последний по текущему контракту. После игры с «Коламбусом» он отбил «кулачки» партнерам по «Вашингтону» и владельцу клуба Леонсису
Когда Овечкин завершит карьеру?11549 голосов
Сейчас, уже пора
В 2027-м, после сезона в «Вашингтоне»
В 2027-м, после сезона в «Динамо»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: твиттер Сэмми Силбер
4 комментария
Правильно. В их возрасте, чем больше хоккея, тем лучше
Миро нужно менять команду к сожалению.
Серьёзно? за 52 матча за Вашингтон в карьере Миро набрано 5+8. куда ты его примешь, кроме АХЛ или Колхозной Лиги Ротенберга?
Миро надо хорошо поработать летом. Я думаю это будет его последний шанс попасть в основу. Иначе от его избавятся как от Алексеева.
