«Вашингтон» отправил Мирошниченко и Илью Протаса в АХЛ. «Херши» борется за место в плей-офф

«Вашингтон » отправил форвардов Ивана Мирошниченко и Илью Протаса в фарм-клуб.

Ранее «Кэпиталс» завершили регулярный чемпионат НХЛ на девятом месте в Восточной конференции и не попали в Кубок Стэнли.

«Херши» ведет борьбу за место в плей-офф АХЛ. Команде осталось провести три матча до конца регулярки.

19-летний Протас – лучший снайпер и бомбардир клуба с 62 (28+34) очками в 66 матчах. У 22-летнего Мирошниченко 31 (12+19) балл за 38 игр.

Овечкин завершил 21-й сезон в НХЛ – последний по текущему контракту. После игры с «Коламбусом» он отбил «кулачки» партнерам по «Вашингтону» и владельцу клуба Леонсису