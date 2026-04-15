Андреянов – 5-й в рейтинге вратарей-проспектов НХЛ по версии The Athletic. Фаулер – 1-й, Косса – 2-й, Егоров – 7-й, Заврагин – 9-й, Мурашов – 10-й, Набоков – 12-й

Андреянов из ЦСКА – 5-й в рейтинге вратарей-проспектов НХЛ.

Журналист The Athletic Скотт Уилер составил рейтинг из 20 лучших вратарей до 25 лет, не выступающих на постоянной основе в НХЛ.

Топ-10 выглядит следующим образом:

1. Джейкоб Фаулер , «Монреаль»;

2. Себастьян Косса , «Детройт»;

3. Трей Августин , «Детройт»;

4. Джошуа Равенсберген , «Сан-Хосе»;

5. Петр Андреянов, «Коламбус» (играет в системе ЦСКА);

6. Михаэль Грабал , «Юта»;

7. Михаил Егоров, «Нью-Джерси»;

8. Джек Иванкович , «Нэшвилл»;

9. Егор Заврагин, «Филадельфия» (играет в системе СКА);

10. Сергей Мурашов, «Питтсбург»;

...12. Илья Набоков, «Колорадо» (играет за «Металлург»);

...16. Семен Фролов, «Каролина» (играет в системе «Спартака»);

...17. Сергей Иванов, «Коламбус» (играет за СКА).

