Андреянов – 5-й в рейтинге вратарей-проспектов НХЛ по версии The Athletic. Фаулер – 1-й, Косса – 2-й, Егоров – 7-й, Заврагин – 9-й, Мурашов – 10-й, Набоков – 12-й
Журналист The Athletic Скотт Уилер составил рейтинг из 20 лучших вратарей до 25 лет, не выступающих на постоянной основе в НХЛ.
Топ-10 выглядит следующим образом:
1. Джейкоб Фаулер, «Монреаль»;
2. Себастьян Косса, «Детройт»;
3. Трей Августин, «Детройт»;
4. Джошуа Равенсберген, «Сан-Хосе»;
5. Петр Андреянов, «Коламбус» (играет в системе ЦСКА);
6. Михаэль Грабал, «Юта»;
7. Михаил Егоров, «Нью-Джерси»;
8. Джек Иванкович, «Нэшвилл»;
9. Егор Заврагин, «Филадельфия» (играет в системе СКА);
10. Сергей Мурашов, «Питтсбург»;
...12. Илья Набоков, «Колорадо» (играет за «Металлург»);
...16. Семен Фролов, «Каролина» (играет в системе «Спартака»);
...17. Сергей Иванов, «Коламбус» (играет за СКА).
