  • Андреянов – 5-й в рейтинге вратарей-проспектов НХЛ по версии The Athletic. Фаулер – 1-й, Косса – 2-й, Егоров – 7-й, Заврагин – 9-й, Мурашов – 10-й, Набоков – 12-й
Андреянов – 5-й в рейтинге вратарей-проспектов НХЛ по версии The Athletic. Фаулер – 1-й, Косса – 2-й, Егоров – 7-й, Заврагин – 9-й, Мурашов – 10-й, Набоков – 12-й

Журналист The Athletic Скотт Уилер составил рейтинг из 20 лучших вратарей до 25 лет, не выступающих на постоянной основе в НХЛ.

Топ-10 выглядит следующим образом:

1. Джейкоб Фаулер, «Монреаль»;

2. Себастьян Косса, «Детройт»;

3. Трей Августин, «Детройт»;

4. Джошуа Равенсберген, «Сан-Хосе»;

5. Петр Андреянов, «Коламбус» (играет в системе ЦСКА);

6. Михаэль Грабал, «Юта»;

7. Михаил Егоров, «Нью-Джерси»;

8. Джек Иванкович, «Нэшвилл»;

9. Егор Заврагин, «Филадельфия» (играет в системе СКА);

10. Сергей Мурашов, «Питтсбург»;

...12. Илья Набоков, «Колорадо» (играет за «Металлург»);

...16. Семен Фролов, «Каролина» (играет в системе «Спартака»);

...17. Сергей Иванов, «Коламбус» (играет за СКА).

Канцеров – 16-й в рейтинге проспектов НХЛ по версии The Athletic. Миса – 1-й, Мартон – 2-й, Коул Хатсон – 8-й, Илья Протас – 15-й, Жаровский – 17-й, Симашев – 21-й, Рябкин – 97-й

Опубликовал: Максим Федер
Источник: The Athletic
Интересно, а Гамзин где?
Сколько хожу на красную армию смотрю его ну не вижу выдающегося вратаря. Плюс явный лишний вес. Но я не НХЛ эксперт.
Как полный список глянуть ? Просить купить подписку
Материалы по теме
Канцеров – 16-й в рейтинге проспектов НХЛ по версии The Athletic. Миса – 1-й, Мартон – 2-й, Коул Хатсон – 8-й, Илья Протас – 15-й, Жаровский – 17-й, Симашев – 21-й, Рябкин – 97-й
14 апреля, 13:27
Овечкин, Таварес, Макдона, Джек Хьюз, Ларкин – в списке претендентов на «Кинг Клэнси Трофи». Приз НХЛ вручают за лидерские качества и благотворительность
10 апреля, 15:58
Жаровский – 2-й в рейтинге проспектов НХЛ по версии Sportsnet. Хэгенс – 1-й, Илья Протас – 6-й, Сурин – 7-й, Силаев – 12-й, Набоков – 23-й
10 апреля, 12:11
