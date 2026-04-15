Депутат Свищев: «Овечкин – живой человек, не робот. «Вашингтон» готов продлить контракт, но ориентироваться нужно только на себя, желание семьи и здоровье»

Депутат Свищев: Овечкин – живой человек, не робот.

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев поделился мнением о будущем Александра Овечкина .

40-летний форвард провел последний матч по действующему контракту с «Вашингтоном ». Ранее он объявил, что летом примет решение о продолжении или завершении карьеры в НХЛ.

«Насколько понимаю, «Вашингтон» готов продлить контракт с Овечкиным еще на сезон. Конечно, мы все ждем, что Александр побьет еще один великий рекорд Гретцки, но ему нужно ориентироваться только на себя, желание семьи и здоровье.

Если он останется, то точно побьет рекорд в следующем сезоне, но надо понимать, что Овечкин не робот. При всем его великолепии как спортсмена он тоже живой человек, – сказал Свищев .

Овечкин завершил текущий регулярный чемпионат НХЛ с 64 (32+32) очками в 82 матчах при среднем игровом времени 17:26.

