Сушинский о лимите в КХЛ: «В НХЛ его вообще нет. Боимся, что наши хоккеисты не будут играть, но все решает живая конкуренция»

Сушинский о лимите в КХЛ: в НХЛ его вообще нет.

Бывший нападающий сборной России Максим Сушинский поделился мнением о лимите на легионеров в FONBET КХЛ.

Сейчас российские клубы лиги могут заявлять на игры не более пяти иностранцев, включая одного вратаря. Ранее стало известно, что в чемпионате России по футболу (Мир РПЛ) лимит будет ужесточен со следующего сезона.

«Я всегда в этом вопросе сравнивал КХЛ и НХЛ. НХЛ почему-то не боится легионеров – там вообще нет никакого лимита, а у нас есть.

Мы боимся, что наши игроки не будут играть, но все решает только живая конкуренция», – сказал Сушинский.

