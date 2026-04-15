  • Сушинский о лимите в КХЛ: «В НХЛ его вообще нет. Боимся, что наши хоккеисты не будут играть, но все решает живая конкуренция»
Бывший нападающий сборной России Максим Сушинский поделился мнением о лимите на легионеров в FONBET КХЛ.

Сейчас российские клубы лиги могут заявлять на игры не более пяти иностранцев, включая одного вратаря. Ранее стало известно, что в чемпионате России по футболу (Мир РПЛ) лимит будет ужесточен со следующего сезона.

«Я всегда в этом вопросе сравнивал КХЛ и НХЛ. НХЛ почему-то не боится легионеров – там вообще нет никакого лимита, а у нас есть.

Мы боимся, что наши игроки не будут играть, но все решает только живая конкуренция», – сказал Сушинский.

Плющев о лимите в КХЛ: «Пять легионеров – оптимальный вариант. Вопрос изменения будет касаться людей, отвечающих за развитие спорта в стране»

Лимит конечно зло как и любые запреты и ограничения. Но и с НХЛ сравнивать тоже не надо. Совсем все разному устроено.
Смотря на то, какие порой приезжают легионеры, бояться тут особо нечего) Во многих командах легионеры не на первых ролях, да и не у всех команд заняты все пять мест , возможных по лимиту
Лимит - это все искусственно. Развитие встает. Есть же МХЛ и ВХЛ, в которых можно лимиты устанавливать, а оттуда здоровой конкуренцией пусть пробиваются игроки в КХЛ. И пристроены все игроки, и есть, куда стремиться. А в таких тепличных условиях, без притока свежего мирового хоккея, можно вообще остановиться в развитии
Только не в случае кхл , нет у нас здоровой конкуренции. Если не будет шансов играть молодым хоккеистам , то рано или поздно в хоккей играть будет меньше желающих . потому что и так играют те у кого родители могут и вкладывают в будущее своих детей . ребенок уже сам не сможет сделать выбор, как и дети у которых изначально нет на это денег . закон диалектики , количество переходит в качество . и чем больше детей занимается , тем больше вероятностей найти сильных игроков . а если их места будут занимать иностранцы с опытом , то это уже явно не спортивная составляющая. И не о какой конкуренции речи быть не может .
Тут либо делаем бизнес , либо развиваем спорт в стране . в Швейцарии тоже есть конкуренция, только где от этого эффект на мировом уровне . пусть КХЛ существует в частом порядке и на деньги спонсоров и частого капитала , а вхл пусть остаётся на гос обеспечении вместе с детским и юношеским хоккеем . вот тогда в КХЛ пусть одни иностранцы играют . только кому это будет интересно . кроме интереса
