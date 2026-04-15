  • Капитан «Трактора» Кадейкин о новом контракте: «Общения по ходу сезона не было, сейчас то же самое. До открытия трансферного окна время есть»
Капитан «Трактора» Кадейкин о новом контракте: «Общения по ходу сезона не было, сейчас то же самое. До открытия трансферного окна время есть»

Капитан «Трактора» Кадейкин о продлении контракта: общения не было.

Капитан «Трактора» Александр Кадейкин заявил, что ему не предлагали продлить контракт.

32-летний форвард провел второй сезон в составе челябинского клуба, набрав 33 (13+20) очка в 68 матчах FONBET чемпионата КХЛ. В плей-офф у него 1+1 за 5 игр.

– Было ли у вас общение с «Трактором» насчет контракта?

– Никакого общения по ходу сезона не было и сейчас то же самое.

– Генменеджер «Трактора» Алексей Волков, говоря про вас, заявил, что «рассмотрим возможность взять игрока посильнее».

– Со стороны игрока некорректно комментировать слова генерального менеджера.

– Вы лично хотели бы остаться в «Тракторе» или сменить обстановку?

– Пока никаких мыслей нет. Можно много что хотеть, но карьера профессионального спортсмена зависит от тех предложений, которые появляются.

До открытия трансферного окна еще полтора месяца, время есть. Мыслями я еще здесь, с командой. Когда нас распустят, тогда встречусь с представителями и будем смотреть, какие предложения появляются, – сказал Кадейкин.

«Трактору» интересен Дадонов. Этот сезон должен стать последним в НХЛ для 37-летнего форварда (Артур Хайруллин)

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «РБ Спорт»
«Трактору» интересен Дадонов. Этот сезон должен стать последним в НХЛ для 37-летнего форварда (Артур Хайруллин)
вчера, 16:46
Генменеджер «Трактора» о Шабанове: «На связи с ним и агентом. На сегодня есть желание продолжить карьеру за океаном. Он хочет попробовать еще, может, поменять команду»
7 апреля, 20:57
Генменеджер «Трактора» о том, хочет ли вернуть Кузнецова: «У меня нет стопроцентного ответа, есть сомнения – за и против»
7 апреля, 15:59
