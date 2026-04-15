Министр спорта Башкирии о вылете «Салавата»: «Все победы впереди, я уверен. Хотели бы завоевать Кубок Гагарина, но так бывает. «Локомотив» – достойный соперник»

Министр спорта Башкирии о вылете «Салавата»: хотели бы завоевать Кубок Гагарина.

Министр спорта Республики Башкортостан Руслан Хабибов прокомментировал выступление «Салавата Юлаева » в текущем сезоне FONBET КХЛ.

Уфимский клуб занял пятое место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата и уступил «Локомотиву » (0-4) в серии второго раунда Кубка Гагарина.

«Очень достойно сыграли с «Автомобилистом ». «Локомотив» – очень достойный соперник, который, безусловно, требует очень большой энергии. Мы очень старались. Я уверен, что все победы впереди.

Та задача, по крайней мере, которую ставил и тренерский штаб, и руководство самого клуба, выполнена. Прошли достойно сам чемпионат, вышли в плей-офф.

Мы хотели бы повторить результат как сезона-2010/11, когда завоевали Кубок Гагарина , так и как минимум прошлого года, когда стали бронзовыми призерами. То, что в этом году получилось таким образом, – так бывает. Мы играли с очень сильной командой», – пояснил Хабибов.

