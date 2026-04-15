Министр спорта Башкирии о вылете «Салавата»: «Все победы впереди, я уверен. Хотели бы завоевать Кубок Гагарина, но так бывает. «Локомотив» – достойный соперник»
Министр спорта Республики Башкортостан Руслан Хабибов прокомментировал выступление «Салавата Юлаева» в текущем сезоне FONBET КХЛ.
Уфимский клуб занял пятое место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата и уступил «Локомотиву» (0-4) в серии второго раунда Кубка Гагарина.
«Очень достойно сыграли с «Автомобилистом». «Локомотив» – очень достойный соперник, который, безусловно, требует очень большой энергии. Мы очень старались. Я уверен, что все победы впереди.
Та задача, по крайней мере, которую ставил и тренерский штаб, и руководство самого клуба, выполнена. Прошли достойно сам чемпионат, вышли в плей-офф.
Мы хотели бы повторить результат как сезона-2010/11, когда завоевали Кубок Гагарина, так и как минимум прошлого года, когда стали бронзовыми призерами. То, что в этом году получилось таким образом, – так бывает. Мы играли с очень сильной командой», – пояснил Хабибов.
Министр спорта Башкирии о финансировании «Салавата» из бюджета республики: «Оптимальный объем, который есть, соответствует полученному результату»
создайте нормальный профи ХК со спонсорами и прочими блэкджеками и будет вам счастье...но такое у нас практически невозможно ибо как такой клуб будет создан тут же прибегут пиариться на его фоне различные члены партий