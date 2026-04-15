  • Министр спорта Башкирии о вылете «Салавата»: «Все победы впереди, я уверен. Хотели бы завоевать Кубок Гагарина, но так бывает. «Локомотив» – достойный соперник»
20

Министр спорта Башкирии о вылете «Салавата»: «Все победы впереди, я уверен. Хотели бы завоевать Кубок Гагарина, но так бывает. «Локомотив» – достойный соперник»

Министр спорта Башкирии о вылете «Салавата»: хотели бы завоевать Кубок Гагарина.

Министр спорта Республики Башкортостан Руслан Хабибов прокомментировал выступление «Салавата Юлаева» в текущем сезоне FONBET КХЛ.

Уфимский клуб занял пятое место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата и уступил «Локомотиву» (0-4) в серии второго раунда Кубка Гагарина.

«Очень достойно сыграли с «Автомобилистом». «Локомотив» – очень достойный соперник, который, безусловно, требует очень большой энергии. Мы очень старались. Я уверен, что все победы впереди.

Та задача, по крайней мере, которую ставил и тренерский штаб, и руководство самого клуба, выполнена. Прошли достойно сам чемпионат, вышли в плей-офф.

Мы хотели бы повторить результат как сезона-2010/11, когда завоевали Кубок Гагарина, так и как минимум прошлого года, когда стали бронзовыми призерами. То, что в этом году получилось таким образом, – так бывает. Мы играли с очень сильной командой», – пояснил Хабибов.

Министр спорта Башкирии о финансировании «Салавата» из бюджета республики: «Оптимальный объем, который есть, соответствует полученному результату»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: ТАСС
Мне особенно понравилось:"Мы очень старались." Они, значит старались... Сначала всё почти угробили, потом старались. Команда старалась, тренера старались. А чиновники сидели, смотрели со стороны и думали: "Загнуться или не загнутся?. Не загнулись. Мы же старались"...
С вашими приоритетами на не видать нашему родному Салавату кубка еще 50, а то и 100 лет
Ответ ramzk
С вашими приоритетами на не видать нашему родному Салавату кубка еще 50, а то и 100 лет
Только до прихода следующего Бабая на пост президента.
Старались они …отставить Салават без финансирования старились
Уверен победы впереди. И когда? Очередное обещание. Как нам это знакомо, с каждого утюга.
так бывает когда команда существует только за счёт подачек от властей....
создайте нормальный профи ХК со спонсорами и прочими блэкджеками и будет вам счастье...но такое у нас практически невозможно ибо как такой клуб будет создан тут же прибегут пиариться на его фоне различные члены партий
Деньги ищите на новых серьёзных игроков, а потом про кубки говорите
Зато как на чемпионстве Агидели пиарился, светился...
Спас бо Виктору Козлову... Браво... Вы и так прыгнули выше головы... Ребята всё игроки и болельщики вы Молодцы....
Салават в каком году кубок возьмёт знаете ,когда руководству клуба во главе Башкирова уволят и тогда может ,а это каждый божий год болтают про кубок ,а народ верит.
Сказал ОЧЕНЬ УЖ ИНТЕРЕСНО-МЫ хотели бы повторить результат как сезона-2010/2011,когда завоевали Кубок Гагарина!🤦🤣🤣🤣.Руслан Хабибов понимал,что ВООБЩЕ говорил?🤔🤣🤣🤣.Или чиновник ВАЩЕ далек от Реалей в хоккее в регионе???То долги,то еще что то и т д и т п...А Он про кубок говорит!🤦🤦🤦🤣🤣🤣.Ну вот зачем такую чушь и бред нести.
