Жеренко может перейти в «Динамо» из системы «Сент-Луиса». У 25-летнего вратаря 40 матчей и 90,3% сэйвов в сезоне АХЛ (Артур Хайруллин)

Жеренко может перейти в «Динамо» из системы «Сент-Луиса».

По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Артура Хайруллина, вратарь системы «Сент-Луиса » Вадим Жеренко может перейти в «Динамо ».

Отмечается, что он может стать вторым голкипером клуба после Владислава Подъяпольского . Ранее сообщалось , что Максим Моторыгин планирует продолжить карьеру в Северной Америке.

Жеренко проводит четвертый сезон за «Спрингфилд» в АХЛ. В текущем сезоне на его счету 40 матчей и 90,3% сэйвов при коэффициенте надежности 3,05.

Контракт вратаря рассчитан до 30 июня 2026 года, он может стать неограниченно свободным агентом.

