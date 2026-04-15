Жеренко может перейти в «Динамо» из системы «Сент-Луиса». У 25-летнего вратаря 40 матчей и 90,3% сэйвов в сезоне АХЛ (Артур Хайруллин)

По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Артура Хайруллина, вратарь системы «Сент-Луиса» Вадим Жеренко может перейти в «Динамо».

Отмечается, что он может стать вторым голкипером клуба после Владислава Подъяпольского. Ранее сообщалось, что Максим Моторыгин планирует продолжить карьеру в Северной Америке.

Жеренко проводит четвертый сезон за «Спрингфилд» в АХЛ. В текущем сезоне на его счету 40 матчей и 90,3% сэйвов при коэффициенте надежности 3,05.

Контракт вратаря рассчитан до 30 июня 2026 года, он может стать неограниченно свободным агентом.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Артура Хайруллина
Хорошая новость.
Не быть иностранному вратарю в Динамо при Романе, он просто не поймет, почему его меняют уже в первом периоде.
25 лет уже...Ну уже нет смысла там торчать, надо пробовать возвращаться. Какой смысл там играть, если только не стал уже условным американцем. Перспективы подняться уже нет все равно
Через АХЛ можно пробиваться, но конкуренция бешеная.
Давно пора было вернуться.
