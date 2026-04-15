  Кочетков пропустил матч с «Айлендерс» из-за «технической ошибки с составом». Вратарь «Каролины» мог сыграть в НХЛ впервые с декабря 2025-го
Кочетков пропустил матч с «Айлендерс» из-за «технической ошибки с составом». Вратарь «Каролины» мог сыграть в НХЛ впервые с декабря 2025-го

Голкипер «Каролины» Петр Кочетков пропустил матч регулярного чемпионата НХЛ с «Айлендерс» (1:2). Клуб объяснил это «технической ошибкой с составом».

«Харрикейнс» вызвали россиянина из АХЛ, где он набирал форму после травмы нижней части тела и последовавшей операции, но не смогли заявить его на игру.

Отметим, что Феликс Унгер Серум, также вызванный из фарм-клуба, принял участие в матче и сделал голевую передачу.

«Каролине» пришлось использовать резервного вратаря на случай чрезвычайной ситуации (EBUG) Томаса Салливана, который остался в запасе и не вышел на лед.

В текущем сезоне на счету Кочеткова 9 матчей в НХЛ при 89,8% сэйвов и коэффициенте надежности 2,33.

«Каролина» сыграет с «Оттавой» в 1-м раунде Кубка Стэнли, «Баффало» – с «Бостоном». На Востоке известны все пары

Опубликовал: Максим Федер
Источник: твиттер «Каролины»
