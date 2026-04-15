Макар сыграл впервые после травмы – 0+3 с «Калгари». Защитник «Колорадо» пропустил 7 матчей

Защитник «Колорадо» Кэйл Макар набрал 3 (0+3) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари» (3:1).
Эта игра стала первой для 27-летнего канадца после травмы верхней части тела. Он не выходил на лед с 31 марта, пропустив семь матчей «Эвеланш».
В текущем сезоне на счету Макара 78 (20+58) очков за 74 матча при полезности «плюс 31».
Веренски – главный претендент на «Норрис Трофи» по версии сайта НХЛ. Макар – 2-й, Бушар – 4-й, Хатсон – 5-й, Шефер – 11-й, Карлссон – 12-й
Когда Овечкин завершит карьеру?9287 голосов
Сейчас, уже пора
В 2027-м, после сезона в «Вашингтоне»
В 2027-м, после сезона в «Динамо»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Макар соскучился по игре, хорошо, что смог выйти до ПО, тем более дома.
