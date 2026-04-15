  Каменский о жизни в Квебеке: «Национализма в команде не было, все говорили по-английски. В городе на нем общались неохотно – только когда увидят, что ты русский или приезжий»
Каменский о жизни в Квебеке: «Национализма в команде не было, все говорили по-английски. В городе на нем общались неохотно – только когда увидят, что ты русский или приезжий»

Обладатель Кубка Стэнли-1996 Валерий Каменский рассказал о жизни в Северной Америке.

Форвард выступал за «Квебек» с 1991 по 1995 год, пока клуб не переехал в Денвер, став «Колорадо». Там он провел еще четыре сезона.

«Мне больше нравилось жить в Денвере. Там я выиграл Кубок Стэнли, у меня там родилась дочь, сын пошел там в школу. Быт одинаковый, единственное, погода в Денвере намного лучше. Горы рядом, можно кататься на лыжах.

В Квебеке, конечно, холодновато, но город красивейший, еда в ресторанах в то время была намного вкуснее, чем в Америке. Такой европейский город, стоит на реке.

В команде национализма не было, все говорили по-английски. В городе, единственное, если ты начинал говорить по-английски, то на нем они разговаривали с тобой с неохотой.

Когда только увидят, что ты русский или приезжий, тогда начинали с тобой общаться», – сказал Каменский.

Квебек – франкоязычная провинция Канады. Более 80% населения считают французский родным языком.

Полгода назад был в Канаде и Квебеке. Все актуально и по сей день. Только город похож на Европу отчасти. Реально 3 или 4 улицы. Сам поиграл там в хоккей за бесплатно. Дают в прокат бесплатно коньки клюшки шлем и защиту шеи. В Канаде реально все кричит о хоккее. Это просто сказка для любителей хоккея! Всем советую. Зимой обязательно!
В Квебеке как раз в начале 90-х был второй референдум, и не хватило пары процентов. Так что тема была актуальна.
Каменский машина
"русский ИЛИ приезжий"? )
