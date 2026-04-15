Кравчук о вылете «Салавата» от «Локомотива»: «Сезон можно занести в актив – начался экстремально, но за счет внутренней работы команда перевела его в хороший»

Кравчук о вылете «Салавата»: хоккейный год можно занести в актив.

Олимпийский чемпион Игорь Кравчук прокомментировал вылет «Салавата Юлаева » во втором раунде Кубка Гагарина.

Уфимцы уступили в серии «Локомотиву» (0-4). В первом раунде команда оказалась сильнее «Автомобилиста» (4-2).

– Что скажете о вылете родного «Салавата Юлаева» из плей-офф КХЛ?

– С самого начала было понятно, что действующий обладатель Кубка Гагарина – явный фаворит серии. Речь и о кубковом опыте, и о качестве состава, его глубине.

Вообще «Салават» начинал этот сезон как экстремальный – я так понимаю, там были вопросы и по бюджету, и по селекции и так далее. Тем не менее за счет внутренней работы команда перевела его в хороший, а победа в серии с другим фаворитом – «Автомобилистом » – подарила Башкортостану праздник.

Но Ярославль – это все-таки не Екатеринбург. Другие скорости, другой баланс состава. Отсюда 0-4.

– За счет чего «Локомотив» пошел дальше?

– Если у «Автомобилиста» возникали разрывы в линиях и в настрое, то Ярославль – это машина. Команда играет быстро, плотно, всеми четырьмя звеньями, не оставляя сопернику свободных зон. Причем это габаритная команда, которая выигрывает борт – в отличие опять-таки от «Автомобилиста». А в современном хоккее 80 процентов игры – именно у бортов.

После того, как у Уфы пошли травмы, надежды на борьбу окончательно исчезли. Тем не менее «Салават» заносит этот хоккейный год себе в актив, – сказал Кравчук.

