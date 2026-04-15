Хинтц пропустит первые матчи серии с «Миннесотой», сообщил тренер «Далласа» Галуцен: «Мы не знаем, когда он сможет вернуться»

Хинтц пропустит первые матчи «Далласа» в серии плей-офф с «Миннесотой».

Главный тренер «Далласа » Глен Галуцен сообщил, что форвард Роопе Хинтц пропустит два стартовых матча в серии первого раунда Кубка Стэнли с «Миннесотой».

29-летний финн не играет с 9 марта из-за травмы нижней части тела. В этом сезоне на его счету 53 игры и 43 (15+28) очка при полезности «плюс 15» за 17:20 в среднем на льду.

«Хинтц не сыграет в первых двух матчах. Мы не знаем, когда он сможет вернуться и сможет ли вообще. Посмотрим», – сказал Галуцен .

