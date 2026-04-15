Бобровский может покинуть «Флориду». Стороны не могут договориться о новом контракте (Грег Вышински)
Журналист ESPN Грег Вышински заявил, что Сергей Бобровский может покинуть «Флориду» на фоне неудачных переговоров о новом контракте.
Срок действующего договора 37-летнего вратаря рассчитан до 30 июня 2026 года. В этом сезоне россиянин провел 52 матча, отражая в среднем 87,6% бросков при коэффициенте надежности 3,07.
«Ситуация между Бобом и «Флоридой» довольно плохая, судя по тому, что я слышал. Существует значительная разница между тем, чего он хочет, и тем, что ему готовы предложить.
У меня такое чувство, что теперь они пойдут в другом направлении», – сказал Вышински на подкасте The Sheet.
Бобровский выступает за «Пантерс» с 2019 года и дважды завоевывал с клубом Кубок Стэнли (2024, 2025). Он получает по 10 млн долларов за сезон.
Маршанду 6 предложили? вопрос на сколько скидку Бобу делать?
Понятно не 10 просить, но если ему меньше 7 предложили это норм?
подозреваю, команда может дать долгосрочный, но на минималку. или однолетний на 3-4 ляма. если Боба такое не устраивает, пусть ищет другой клуб. но я сомневаюсь, что в генменах НХЛ много российских урапатриотов, как на спортсе.
Боб заслужил свои Везины, был центральной фигурой в завоевании чашек. но его последний сезон был на уровне бэкапа из АХЛ и рисковано полагать, что он вернётся на свой уровень в 38 лет.
договорятся думаю в конце концов