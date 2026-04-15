  • Бобровский может покинуть «Флориду». Стороны не могут договориться о новом контракте (Грег Вышински)
Бобровский может покинуть «Флориду». Стороны не могут договориться о новом контракте (Грег Вышински)

Сергей Бобровский может покинуть «Флориду».

Журналист ESPN Грег Вышински заявил, что Сергей Бобровский может покинуть «Флориду» на фоне неудачных переговоров о новом контракте.

Срок действующего договора 37-летнего вратаря рассчитан до 30 июня 2026 года. В этом сезоне россиянин провел 52 матча, отражая в среднем 87,6% бросков при коэффициенте надежности 3,07.

«Ситуация между Бобом и «Флоридой» довольно плохая, судя по тому, что я слышал. Существует значительная разница между тем, чего он хочет, и тем, что ему готовы предложить.

У меня такое чувство, что теперь они пойдут в другом направлении», – сказал Вышински на подкасте The Sheet.

Бобровский выступает за «Пантерс» с 2019 года и дважды завоевывал с клубом Кубок Стэнли (2024, 2025). Он получает по 10 млн долларов за сезон.

«Флорида» отказалась давать Бобровскому контракт по типу Маршанда. 37-летний форвард получил договор на 6 лет и 5,25 млн долларов в 2025-м (Эллиотт Фридман)

Бобровский – самый разочаровавший игрок «Флориды» в сезоне НХЛ по версии The Athletic

Когда Овечкин завершит карьеру?
Сейчас, уже пораАлександр Овечкин
В 2027-м, после сезона в «Вашингтоне»Вашингтон
В 2027-м, после сезона в «Динамо»Динамо Москва
Опубликовал: Максим Федер
Источник: NHL Trade Rumours
logoСергей Бобровский
logoНХЛ
logoФлорида
возможные переходы
Ответ Дмитрий Кутузов
Эдмонтон, не спи!
Комментарий удален пользователем
Ответ Maxim Shumov
Комментарий удален пользователем
Везины получал. А что?
Не знаю чего там просит Бобровский после такого сезона. Во Флориде заработал много денег по предыдущему контракту, команда в самом соку, мог бы сделать скидку, попробовать выиграть еще кубок. Плюс лучший штат для проживания и по налогам.
Ответ SPARTACUS2022
Не знаю чего там просит Бобровский после такого сезона. Во Флориде заработал много денег по предыдущему контракту, команда в самом соку, мог бы сделать скидку, попробовать выиграть еще кубок. Плюс лучший штат для проживания и по налогам.
Вопрос на сколько скидку?
Маршанду 6 предложили? вопрос на сколько скидку Бобу делать?
Понятно не 10 просить, но если ему меньше 7 предложили это норм?
Ответ al77
Вопрос на сколько скидку? Маршанду 6 предложили? вопрос на сколько скидку Бобу делать? Понятно не 10 просить, но если ему меньше 7 предложили это норм?
Маршан получил контракт, когда тащил в плей-офф, Бобровский наоборот провалил сезон. И как угадать, вернется ли на свой уровень. Повторюсь, после такого сезона, если есть желание что-то выиграть еще и оставаться жить в удобном, привычном месте, можно сделать приличную скидку.
Честно не правы обе стороны. Если Сергей хочет остаться во Флориде, то нужно умерить аппетиты: возраст и статистика по прошлому сезону.. 4 млн х3 и хватит. Ну и менеджменту надо все же нежнее быть с заслуженным ветераном.
Ответ Максим Седов
Честно не правы обе стороны. Если Сергей хочет остаться во Флориде, то нужно умерить аппетиты: возраст и статистика по прошлому сезону.. 4 млн х3 и хватит. Ну и менеджменту надо все же нежнее быть с заслуженным ветераном.
Флорида всё отдала Бобу предыдущим контрактом, они в этом плане врасчёте. никаких нежных чувств быть не должно. болелы не будут жить прошлыми победами, когда команда за плов не борется. платёжка у Флориды забита, возраст Боба делает даже двухлетний контракт рискованным.
подозреваю, команда может дать долгосрочный, но на минималку. или однолетний на 3-4 ляма. если Боба такое не устраивает, пусть ищет другой клуб. но я сомневаюсь, что в генменах НХЛ много российских урапатриотов, как на спортсе.
Боб заслужил свои Везины, был центральной фигурой в завоевании чашек. но его последний сезон был на уровне бэкапа из АХЛ и рисковано полагать, что он вернётся на свой уровень в 38 лет.
Ответ vulturecrow
Флорида всё отдала Бобу предыдущим контрактом, они в этом плане врасчёте. никаких нежных чувств быть не должно. болелы не будут жить прошлыми победами, когда команда за плов не борется. платёжка у Флориды забита, возраст Боба делает даже двухлетний контракт рискованным. подозреваю, команда может дать долгосрочный, но на минималку. или однолетний на 3-4 ляма. если Боба такое не устраивает, пусть ищет другой клуб. но я сомневаюсь, что в генменах НХЛ много российских урапатриотов, как на спортсе. Боб заслужил свои Везины, был центральной фигурой в завоевании чашек. но его последний сезон был на уровне бэкапа из АХЛ и рисковано полагать, что он вернётся на свой уровень в 38 лет.
Его последний сезон был на уровне команды, защита которой не соответствовала уровню НХЛ. Очень глупо судить об уровне игрока по одному сезону в команде с бездной травм. Влияет ли это на контракт? Очевидно. Но не надо сгущать краски и выносить подобные оценки как двухлетний рискованный контракт, «пусть ищет другой клуб» и так далее. Он себе все нашел. Вы за себя бы больше беспокоились, право
Интересно, что не устраивает Флориду деньги или срок? Сезон плохой конечно у Боба, но там и вся команда подкачала.
Ответ Oleg Kyakh
Интересно, что не устраивает Флориду деньги или срок? Сезон плохой конечно у Боба, но там и вся команда подкачала.
Деньги я думаю
Ответ Kobe81pts
Деньги я думаю
А мне кажется, что деньги Боб просит плюс минус вменяемые, но полагпю хочет контракт подлиннее
Не смотря на возраст Боба, никого даже близкого ему по уровню Флорида на рынке не найдет.
договорятся думаю в конце концов
Ответ Odissey ru
Не смотря на возраст Боба, никого даже близкого ему по уровню Флорида на рынке не найдет. договорятся думаю в конце концов
я вот тоже подумал, они все расширяются и расширяются , денюшки это хорошо, конечно, но где набрать -то игроков ? Сиэтл не даст соврать...., хотели как Вегас а получилось о-ё ...
Сколько раз Боба списывали со счетов а он после этого Везины и Кубки.
Флориду понять можно, у них по сути весь костяк сохранился и в хорошем возрасте, кроме Марши. Они максимум могут дать 2 сезона, сторона Сергея, скорее всего хочет как минимум 3года. Но тут сторонам нужно приходить к общему знаменателю, т.к в системе Флориды и близко никого нету, кто бы мог потенциально стать стартером, а Найта отдали за Джонса в прошлом сезоне. Сергею же, маловероятно, что хочется под конец карьеры менять клуб, который располагается в хорошем штате + налоги + даже после этого сезона будет контендером в следующем. P.S думаю сойдутся на 4-5млн на 2 года.
Как то странно! Нужно было тогда менять его в дедлайн, спрос был наверняка. Если не договорятся, то все проиграют.
Проблема что у Бобровского не просто плохой сезон прошел, а ужасный. В таком варианте кидать в него пачкой денег опасно для клуба, можно понять их.
Ответ maxuser
Проблема что у Бобровского не просто плохой сезон прошел, а ужасный. В таком варианте кидать в него пачкой денег опасно для клуба, можно понять их.
там в целом у флориды не задалось
Ответ maxuser
Проблема что у Бобровского не просто плохой сезон прошел, а ужасный. В таком варианте кидать в него пачкой денег опасно для клуба, можно понять их.
Не ужаснее чем у Бака, и там защита была получше чем у Пантер в этом сезоне. Ничего страшного останется у южан, имхо
Макдэвид, кубок хочешь? Зови Боба
