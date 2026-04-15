  • «Ак Барс» дома обыграл «Динамо» Минск и выиграл серию – 4-0. ВидеоСпортс’’ показывал матч второго раунда плей-офф Fonbet КХЛ
ВидеоСпортс’’ показывал игру в прямом эфире.

«Ак Барс» – «Динамо» Минск – 3:2 (1:0, 2:0, 0:2)

1:0 – 13 Лямкин (Сафонов, Барабанов)

2:0 – 30 Яшкин (Лямкин, Барабанов), ГБ

3:0 – 40 Барабанов (Семенов, Миллер)

3:1 – 58 Шипачев (Пинчук, Лимож)

3:2 – 60 Липский (Лимож, Пинчук)

Счет в серии – 4-0

Когда Овечкин завершит карьеру?11522 голоса
Сейчас, уже пораАлександр Овечкин
В 2027-м, после сезона в «Вашингтоне»Вашингтон
В 2027-м, после сезона в «Динамо»Динамо Москва
Перед началом серии ставил на Динамо ,но недооценил АК БАРС или переоценил Динамо,но 4-0 (высокий шанс) в серии это ,конечно,да…
Спасибо болельщикам из из Минска
Ответ Alex Ivanov
Крутые! И прекрасные люди!
Минчане, у вас шикарный город и отличная команда! До новых встреч!
Такое ощущение,что Квартальнов может только регулярку гонять.А на плей-офф надо тренера менять.В АК Барсе примерно тоже самое было
Роль тренера в этих поражениях очень велика. Ужасное зрелище для болельщиков Минска
Ответ Виталий Цуприк
Что с Минском случилось?
Вроде бы еще месяц назад показывали классный хоккей.
Ничосе триллер в концовке))) Казань с победой !
Хочу заголовок, как после победы минчан, над Динамо Москва - КАЗАНЬ РАЗБИЛА МИНСК!!!! НУ КАК, спортс, будешь честным и последовательным, не??!
Минск грязь делает
Ответ Rus 116
А Казань грязь в Минске не делала?Это просто ответочка,за всё нужно отвечать.
Ответ andreymat
Ну в 4 матче больше на отчаяние похоже...отсюда грязь и лезет
Кто бы думал до начала плей-оф что Минск окажется характернее только безхарактерных уж совсем (простите болельщики) своих Московских одноклубников. Торпедо браво за сегодняшний матч чем бы не закончился овертайм.
Минск и подрался, и ногой забил и вне игры. Но чурчхелу отхватили. Счет на табло. Команда с Щипачевым изначально безхарактерная. Ужасная серия от Минска. Женщины
Ну что, сподобятся минчане на то, чтобы размочить серию? Сейчас только стоит вопрос о престиже, закончат в сухую, или же нет?
Делаем ставки господа! И ждём красивой игры!!!
Ответ Игорь Гуревичь
Такое чувство эмоции ушли ещё в 1 периоде, вряд-ли будет что-то уже, там уже с Квартальным прощаются, тут надо именно теперь о будущем говорить, кто заменит Квартальнова, максимум кто приходит в голову это Гру
