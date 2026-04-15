  • Веренски – главный претендент на «Норрис Трофи» по версии сайта НХЛ. Макар – 2-й, Бушар – 4-й, Хатсон – 5-й, Шефер – 11-й, Карлссон – 12-й
Веренски из «Коламбуса» – фаворит в борьбе за «Норрис Трофи» по версии сайта НХЛ.

Официальный сайт НХЛ провел опрос для определения претендентов на «Норрис Трофи», вручаемый лучшему защитнику в НХЛ по итогам регулярного чемпионата.

В опросе приняли участие 16 экспертов, баллы считались по схеме 5-4-3-2-1.

Рейтинг выглядит следующим образом:

1. Зак Веренски, «Коламбус» – 74 балла (12 первых мест);

2. Кэйл Макар, «Колорадо» – 58 (1);

3. Куинн Хьюз, «Миннесота» – 30 (1);

4. Эван Бушар, «Эдмонтон» – 28 (2);

5. Лэйн Хатсон, «Монреаль» – 18;

6. Расмус Далин, «Баффало» – 14;

7. Мориц Зайдер, «Детройт» – 5;

8-10. Миро Хейсканен, «Даллас» – 3;

8-10. Даррен Рэддиш, «Тампа-Бэй» – 3;

8-10. Чарли Макэвой, «Бостон» – 3;

11. Мэттью Шефер, «Айлендерс» – 2;

12. Эрик Карлссон, «Питтсбург» – 1.

Когда Овечкин завершит карьеру?12075 голосов
Сейчас, уже пораАлександр Овечкин
В 2027-м, после сезона в «Вашингтоне»Вашингтон
В 2027-м, после сезона в «Динамо»Динамо Москва
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
Веренски по делу заберет в этом году Норрис Трофи!
Зак проффесор, он еще и в обороне прекрасен
2 человека поставили Бушара на первое место. это всё, что нужно знать об этих наградах.
Ну наконец-то не только по очкам определят лучшего защитника. Бушар в обороне - это не Бушар, а Пожар.
Веренски заслужил.
Ну наконец-то не только по очкам определят лучшего защитника. Бушар в обороне - это не Бушар, а Пожар. Веренски заслужил.
Если не только по очкам определять то это Зайдер.
Ну наконец-то не только по очкам определят лучшего защитника. Бушар в обороне - это не Бушар, а Пожар. Веренски заслужил.
Веренски косячит и теряет шайбу постоянно тоже, просто все любят обсуждать Бушара из-за его ляпов в финале. А так это сравнимые игроки в обороне:

Веренски - 35 отборов, 125 потерь, 94 блокированных броска, 30 силовых
Бушар - 33 отбора, 122 потерь, 100 блокированных бросков, 29 силовых.
Чикрана нет хотя в топе он и +- нормальный
Чикрана нет хотя в топе он и +- нормальный
Потому что он даже по меркам полузащитников плох в обороне и неспособен качественно управлять большинством
Чикрана нет хотя в топе он и +- нормальный
Да что вы носитесь с этим +-
За Веренски и игра на Олимпиаде, включая последний овертайм.
Ну то что Веренски первый это железно. Но как можно поставить Макара выше Бушара и возможно Хатсона, которые проводят уникальные сезоны.
Тут по делу ! Если возьмет Зак , шикарный сезон , Норрис + золото 🥇
Тут по делу ! Если возьмет Зак , шикарный сезон , Норрис + золото 🥇
