Веренски – главный претендент на «Норрис Трофи» по версии сайта НХЛ. Макар – 2-й, Бушар – 4-й, Хатсон – 5-й, Шефер – 11-й, Карлссон – 12-й
Веренски из «Коламбуса» – фаворит в борьбе за «Норрис Трофи» по версии сайта НХЛ.
Официальный сайт НХЛ провел опрос для определения претендентов на «Норрис Трофи», вручаемый лучшему защитнику в НХЛ по итогам регулярного чемпионата.
В опросе приняли участие 16 экспертов, баллы считались по схеме 5-4-3-2-1.
Рейтинг выглядит следующим образом:
1. Зак Веренски, «Коламбус» – 74 балла (12 первых мест);
2. Кэйл Макар, «Колорадо» – 58 (1);
3. Куинн Хьюз, «Миннесота» – 30 (1);
4. Эван Бушар, «Эдмонтон» – 28 (2);
5. Лэйн Хатсон, «Монреаль» – 18;
6. Расмус Далин, «Баффало» – 14;
7. Мориц Зайдер, «Детройт» – 5;
8-10. Миро Хейсканен, «Даллас» – 3;
8-10. Даррен Рэддиш, «Тампа-Бэй» – 3;
8-10. Чарли Макэвой, «Бостон» – 3;
11. Мэттью Шефер, «Айлендерс» – 2;
12. Эрик Карлссон, «Питтсбург» – 1.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
Веренски заслужил.
Веренски - 35 отборов, 125 потерь, 94 блокированных броска, 30 силовых
Бушар - 33 отбора, 122 потерь, 100 блокированных бросков, 29 силовых.