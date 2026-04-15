  Бердин и Красоткин получат по 42 млн рублей от «Сибири» за следующий сезон (Михаил Зислис)
Бердин и Красоткин получат по 42 млн рублей от «Сибири» за следующий сезон (Михаил Зислис)

Бердин и Красоткин заработают по 42 млн рублей в «Сибири» за следующий сезон.

Стали известны зарплаты вратарей «Сибири» по новым контрактам. Ранее Михаил Бердин продлил соглашение на 2 года, Антон Красоткин – на 3.

Как сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис, Красоткин будет получить по 42 млн рублей за сезон. Бердину заплатят 42 млн рублей за следующий чемпионат и 45 млн – за сезон-2027/28.

Красоткин выступает за «Сибирь» с 2020 года. 28-летний голкипер провел 45 матчей в минувшем FONBET чемпионате КХЛ, отражая в среднем 91,8% бросков при коэффициенте надежности 2,58.

28-летний Бердин перешел в новосибирский клуб по ходу текущего сезона. На его счету 16 матчей и 93,3% сэйвов в регулярке, а также 4 игры и 94,8% отраженных бросков в Кубке Гагарина.

«Сибирь» продлила контракт с Люзенковым на 3 года. Тренер вывел клуб в плей-офф с последнего места Востока в этом сезоне

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Михаила Зислиса
11 комментариев
Как будто многовато. Но может оно и стоит того.
Как будто многовато. Но может оно и стоит того.
дай бог , в начале сезона который закончился, тоже денег не жалели Ткачев, Приски итд
Костину год назад не дали 30 млн, теперь решили на вратарей не скупиться.
Костину год назад не дали 30 млн, теперь решили на вратарей не скупиться.
Ну так замену Костину долго искали. Поэтому поняли, что два сильных вратаря это основа для успеха. Может и переплатили немного, но это плата за верность клубу. Иначе они могут уйти как Костин.
у авто бригада вратарей 60 млн, у сибири 84 млн при несопостввимых бюджетах
у авто бригада вратарей 60 млн, у сибири 84 млн при несопостввимых бюджетах
У Металлурга 36м....бригада получает..
Набоков.30..Смолин...6...
У Металлурга 36м....бригада получает.. Набоков.30..Смолин...6...
Ну Смолин точно получит намного больше по новому контракту
«Сибирь» продлила контракт с Бердиным на 2 года, с Красоткиным – на 3
15 апреля, 08:45
Аликин получит 80 млн рублей от «Автомобилиста» за 2 года по новому контракту (Михаил Зислис)
14 апреля, 10:10
Кульбаков получит 165 млн рублей от «Адмирала» за 3 года по новому контракту (Михаил Зислис)
10 апреля, 10:32
Кубок Стэнли. «Колорадо» примет «Лос-Анджелес», «Тампа» против «Монреаля», «Баффало» сыграет с «Бостоном», «Вегас» – с «Ютой»
29 минут назад
Малкин после 2:3 с «Флайерс»: «Игрокам «Питтсбурга» нужно быть умнее. Мы встревали в стычки, именно этого они и хотят. После свистков нам лучше отходить в сторону»
сегодня, 06:58
Малкин делит 21-е место в истории НХЛ по голам в плей-офф (68) с Хоу. До идущего 20-м Айзермана – 2 шайбы
сегодня, 05:40
Мартон из «Филадельфии» – 5-й игрок в истории НХЛ с победным голом в дебютном матче в Кубке Стэнли в возрасте до 20 лет
сегодня, 05:25
Тренин применил 13 силовых приемов в 1-м матче серии против «Далласа». Он повторил рекорд Овечкина среди россиян по хитам за игру в плей-офф НХЛ
сегодня, 04:38
Мичков остался без очков в дебютной игре в Кубке Стэнли. У него 0 бросков, 2 хита, 1 потеря и «минус 1» за 11:25 против «Питтсбурга»
сегодня, 03:50
Капризов повторил рекорд «Миннесоты» по голам в плей-офф (16), догнав Паризе. По очкам (24) он вышел на 4-е место в истории клуба, обогнав Габорика и Поминвилла
сегодня, 03:42
Малкин делит 13-е место в истории НХЛ по очкам в плей-офф (182) с Троттье. До идущего 12-м Лидстрема – 1 балл
сегодня, 03:29
Малкин набрал 1+1 в 1-м матче серии с «Филадельфией» и стал 3-й звездой
сегодня, 03:16Видео
«Питтсбург» проиграл «Филадельфии» (2:3) в 1-м матче серии, 19-летний новичок «Флайерс» Мартон забил победный гол в своей дебютной игре в Кубке Стэнли
сегодня, 03:07
Александр Кожевников: «Локомотив» умеет напирать и этим брать соперника, команда прет как поезд. Никитин приучил ее к этому, она по сей день продолжает демонстрировать такой хоккей»
11 минут назад
Мартон о «Филадельфии» после 3:2 с «Питтсбургом»: «Наши ветераны отлично поработали в плане обучения. Здорово, что в команде есть и парни моего возраста»
39 минут назад
Рябыкин считает «Ак Барс» фаворитом серии с «Металлургом»: «Казань показала кубковый хоккей. О «Магнитке» этого не скажу – играла полосами. Дополнительные шансы ей может дать стиль судейства»
54 минуты назад
Тренер «Питтсбурга» после 2:3 с «Филадельфией»: «Они создают сложности, это давняя часть их игры. Мы отошли от той модели игры, которая работала»
сегодня, 07:15
Рантанен про 1:6 от «Миннесоты»: «Даллас» не наиграл на победу. Иногда после поражений бывает ощущение, что все кончено. Но нужно уметь перезагружаться»
сегодня, 06:46
«Анахайм» подписал контракт новичка с 10-м номером драфта-2025 Маккуином. Соглашение вступит в силу с сезона-2026/27
сегодня, 06:34
«Виннипег» продлил Кепке на 2 года с кэпхитом 1,45 млн долларов. Форвард стал лидером клуба по хитам в сезоне – 186 в 66 играх при 17 очках
сегодня, 06:22
Малкин, Кросби и Летанг вместе сыграли за «Питтсбург» в 13 розыгрышах Кубка Стэнли. Рекорд среди трио у Лидстрема, Хольмстрема и Дрэйпера из «Детройта» – 14
сегодня, 05:55
Юров остался без очков в дебютной игре в Кубке Стэнли. У него 1 бросок, 2 блока, малый штраф и 0 из 5 на точке за 10:22 против «Далласа»
сегодня, 05:10
Зуб получил травму в 1-м матче серии с «Каролиной» после хита Джарвиса. У защитника «Оттавы» 3 силовых за 7:44
сегодня, 04:58
