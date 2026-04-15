Бердин и Красоткин получат по 42 млн рублей от «Сибири» за следующий сезон (Михаил Зислис)

Бердин и Красоткин заработают по 42 млн рублей в «Сибири» за следующий сезон.

Стали известны зарплаты вратарей «Сибири » по новым контрактам. Ранее Михаил Бердин продлил соглашение на 2 года, Антон Красоткин – на 3.

Как сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис, Красоткин будет получить по 42 млн рублей за сезон. Бердину заплатят 42 млн рублей за следующий чемпионат и 45 млн – за сезон-2027/28.

Красоткин выступает за «Сибирь» с 2020 года. 28-летний голкипер провел 45 матчей в минувшем FONBET чемпионате КХЛ, отражая в среднем 91,8% бросков при коэффициенте надежности 2,58.

28-летний Бердин перешел в новосибирский клуб по ходу текущего сезона. На его счету 16 матчей и 93,3% сэйвов в регулярке, а также 4 игры и 94,8% отраженных бросков в Кубке Гагарина.

«Сибирь» продлила контракт с Люзенковым на 3 года. Тренер вывел клуб в плей-офф с последнего места Востока в этом сезоне