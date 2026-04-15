Назаров о Кубке Гагарина: «Наши топ-клубы, словно огромные грузовики, заправились лучшим топливом в мире и двигаются только вперед»

Назаров о Кубке Гагарина: наши топ-клубы заправились лучшим топливом в мире.

Бывший главный тренер клубов КХЛ Андрей Назаров поделился мнением о сериях второго раунда Кубка Гагарина. Во всех четырех противостояниях счет был 3-0 после трех матчей.

«Второй раунд Кубка Гагарина радует великолепной картинкой и интересными матчами. Да, серии получаются достаточно скоротечными. Для болельщиков, федерального спортивного телевидения, а также коммерческих доходов клубов и лиги это, безусловно, плохо.

Не будем забывать, что хоккей – это бизнес, поэтому в будущем нужно сделать выводы и разобраться, почему не получилось серьезной борьбы. Однако, повторюсь, интересные игры все равно были.

Но если кто-то быстро вылетел во втором раунде, то некоторые команды и вовсе не попали в восьмерки сильнейших в конференциях, а другие завершили борьбу за трофей после первого раунда.

Наша лига будет двигаться вперед только благодаря жесткой конкуренции и работающему потолку зарплат. В хоккей вкладываются серьезные средства, поэтому и тренерам, и хоккеистам, и менеджменту нужно понимать: важны результат и привлечение болельщиков на трибуны.

А в целом, как мы говорили раньше, наши топ-клубы, словно огромные грузовики, заправились лучшим топливом в мире и двигаются только вперед, не оглядываясь назад», – сказал Назаров.

