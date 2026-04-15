  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Гендиректор «Салавата» после 0-4 в серии: «Это нечестная игра. «Локомотиву» – дальнейших успехов»
48

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов прокомментировал поражение команды от «Локомотива» (0-4) в серии второго раунда Кубка Гагарина.

Уфимцы забросили только две шайбы в четырех матчах противостояния: 0:1, 0:2, 2:3, 0:4.

«Это нечестная игра. «Локомотиву» – дальнейших успехов», – сказано в сообщении Баширова.

Козлов про 0-4: «Салават» бился до конца, но «Локомотив» объективно сильнее. Мы могли бы серьезнее потрепать им нервы, если бы все были здоровы»

Гендиректор «Салавата»: «КХЛ необходимы антимонопольные положения – наподобие тех, что в США. «Локомотив» обязан перераспределить кадровый ресурс в пользу конкурентов 🤭»

Когда Овечкин завершит карьеру?12074 голоса
Сейчас, уже пораАлександр Овечкин
В 2027-м, после сезона в «Вашингтоне»Вашингтон
В 2027-м, после сезона в «Динамо»Динамо Москва
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Рината Баширова
logoРинат Баширов
logoКХЛ
logoЛокомотив
logoСалават Юлаев
48 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Хотелось бы каких-то пояснений по поводу этих слов! В чем заключается нечестность? В том, что Салават забросил 2 шайбы за 12 периодов или в том, что судьи за чистые силовые приёмы не дают большие штрафы команде соперников? Очень интересно!
Ежу было понятно, что Локомотив априори сильнее и серия не затянется дольше, чем на 5 матчей!
Локомотив играл ровно с такой силой, которой хватило для победы в каждом матче и в серии.
Салавату спасибо за серию и сезон! Со дна таблицы в начале чемпиона, на 5 место в регулярке и во второй раунд плей-офф - это достойно уважения и всяческих похвал, учитывая всю ситуацию с финансированием и составом команды.
Но тут объективно всё по делу, когда забиваешь 2 шайбы за 4 матча тяжело рассчитывать на другой результат!
Ответ -=Neytron=-
Не распыляйтесь на Баширова. Чушь какую то сказал. Локомотив честно и по делу прошёл дальше. Салават может быть и сыграл лусше емли бы не эти травмы и болезни, но это мы уже не узнаем. Вообщем удачи вам, команда у вас очень сильная!
Ответ -=Neytron=-
Комментарий скрыт
Не честно?
По всем правилам этого сезона Локо не нарушил потолок. Остальные не знаю. Или не чесно забить 2 шайбы в 4 играх? Ага, автобус, костоломы, нытики и чем там ещё? Слабоват во всей красе... 🤣
Потолок просто "натяжной"🤑🤑🤑
Проводница скоро и ваше время настанет
Болтун и трепло, активно приложивший руку к унижени клуба.
уважаемые болельщики Локомотива, поверьте, обращать внимание на слова этого персонажа - себя не уважать. он проходимец, один из главных виновников финансовых проблем СЮ. балабол полнейший. то, что у Уфы есть результат - заслуга исключительно Козлова. а ринатик к этому не имеет никакого отношения. что несёт - сам не знает, клоун
Лады.
Непонятно, к чему этот пост. Хотите честно выигрывать сильные команды, комплектуйтесь соответствующе. На всех уровнях.
Так и предпологал , что Ярмарка меда выдаст что то типа такого.
Типа маленьких обижать нельзя?
Разница, как я полагаю, в бюджетах команд, и именно в этом заключается нечестность. Салавату еще и счета заблокировала налоговая во время плей-офф.
Ну а кто в этом виноват, не соперники же🤷
А такие вот деятели типа Баширова.
Перепил что ли? О чём речь вообще?
