Гендиректор «Салавата» после 0-4 в серии: «Это нечестная игра. «Локомотиву» – дальнейших успехов»
Гендиректор «Салавата» после 0-4 в серии с «Локомотивом»: это нечестная игра.
Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов прокомментировал поражение команды от «Локомотива» (0-4) в серии второго раунда Кубка Гагарина.
Уфимцы забросили только две шайбы в четырех матчах противостояния: 0:1, 0:2, 2:3, 0:4.
«Это нечестная игра. «Локомотиву» – дальнейших успехов», – сказано в сообщении Баширова.
Козлов про 0-4: «Салават» бился до конца, но «Локомотив» объективно сильнее. Мы могли бы серьезнее потрепать им нервы, если бы все были здоровы»
Гендиректор «Салавата»: «КХЛ необходимы антимонопольные положения – наподобие тех, что в США. «Локомотив» обязан перераспределить кадровый ресурс в пользу конкурентов 🤭»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Рината Баширова
Ежу было понятно, что Локомотив априори сильнее и серия не затянется дольше, чем на 5 матчей!
Локомотив играл ровно с такой силой, которой хватило для победы в каждом матче и в серии.
Салавату спасибо за серию и сезон! Со дна таблицы в начале чемпиона, на 5 место в регулярке и во второй раунд плей-офф - это достойно уважения и всяческих похвал, учитывая всю ситуацию с финансированием и составом команды.
Но тут объективно всё по делу, когда забиваешь 2 шайбы за 4 матча тяжело рассчитывать на другой результат!
По всем правилам этого сезона Локо не нарушил потолок. Остальные не знаю. Или не чесно забить 2 шайбы в 4 играх? Ага, автобус, костоломы, нытики и чем там ещё? Слабоват во всей красе... 🤣
А такие вот деятели типа Баширова.