«Сибирь» продлила контракт с Бердиным на 2 года, с Красоткиным – на 3

«Сибирь» продлила контракты с Бердиным и Красоткиным.

«Сибирь » объявила о продлении контрактов с вратарями Михаилом Бердиным (на 2 года) и Антоном Красоткиным (на 3 года).

Красоткин выступает за новосибирский клуб с 2020 года. В минувшем FONBET чемпионате КХЛ 28-летний голкипер провел 45 матчей, отражая в среднем 91,8% бросков при коэффициенте надежности 2,58.

28-летний Бердин перешел в «Сибирь» по ходу текущего сезона. На его счету 16 матчей и 93,3% сэйвов в регулярке, а также 4 игры и 94,8% отраженных бросков в Кубке Гагарина.

