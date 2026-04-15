«Сибирь» продлила контракт с Бердиным на 2 года, с Красоткиным – на 3

«Сибирь» объявила о продлении контрактов с вратарями Михаилом Бердиным (на 2 года) и Антоном Красоткиным (на 3 года).
Красоткин выступает за новосибирский клуб с 2020 года. В минувшем FONBET чемпионате КХЛ 28-летний голкипер провел 45 матчей, отражая в среднем 91,8% бросков при коэффициенте надежности 2,58.
28-летний Бердин перешел в «Сибирь» по ходу текущего сезона. На его счету 16 матчей и 93,3% сэйвов в регулярке, а также 4 игры и 94,8% отраженных бросков в Кубке Гагарина.
«Сибирь» продлила контракт с Люзенковым на 3 года. Тренер вывел клуб в плей-офф с последнего места Востока в этом сезоне
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Сибири»
Хорошая новость.
Замечательно. С вратарской бригадой в ближайшие пару лет проблем быть не должно.
