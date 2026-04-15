Боунесс после 1:2 с «Вашингтоном»: «Этим парням наплевать, поражения их не беспокоят. Если я вернусь в «Коламбус», то изменю культуру»

Тренер «Коламбуса» Боунесс после 1:2 с «Вашингтоном»: этим парням наплевать.

Главный тренер «Коламбуса » Рик Боунесс прокомментировал поражение в заключительном матче текущего регулярного чемпионата НХЛ от «Вашингтона » (1:2).

Боунесс возглавил команду по ходу сезона, его соглашение с клубом рассчитано до 30 июня 2026 года. «Блю Джекетс» проиграли 10 из 13 последних матчей и не вышли в плей-офф.

«Я посмотрел статистику: 3 хита, 23 потери. Не знаю, вернулись ли я в клуб, но если да, то изменю эту культуру. Этим парням наплевать. Поражения для них недостаточно важны – они их не беспокоят.

Как можно так играть? Надо было сделать это еще месяц назад, но именно поэтому мы здесь. Именно поэтому мы не вышли плей-офф – из-за такого отношения.

Нужно ненавидеть поражения. Мне все равно, если эта игра ничего не значила. Мне все равно. Нужно выходить и бороться.

[В конце сезона] стало тяжело, как мы и говорили. Все хорошо, пока идет по твоему сценарию. Когда стало трудно, мы недостаточно хотели отыграться. Вот что происходило в последние пару недель», – сказал Боунесс.

Возможно, это был последний матч Овечкина в НХЛ