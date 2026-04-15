  • Боунесс после 1:2 с «Вашингтоном»: «Этим парням наплевать, поражения их не беспокоят. Если я вернусь в «Коламбус», то изменю культуру»
Боунесс после 1:2 с «Вашингтоном»: «Этим парням наплевать, поражения их не беспокоят. Если я вернусь в «Коламбус», то изменю культуру»

Тренер «Коламбуса» Боунесс после 1:2 с «Вашингтоном»: этим парням наплевать.

Главный тренер «Коламбуса» Рик Боунесс прокомментировал поражение в заключительном матче текущего регулярного чемпионата НХЛ от «Вашингтона» (1:2).

Боунесс возглавил команду по ходу сезона, его соглашение с клубом рассчитано до 30 июня 2026 года. «Блю Джекетс» проиграли 10 из 13 последних матчей и не вышли в плей-офф.

«Я посмотрел статистику: 3 хита, 23 потери. Не знаю, вернулись ли я в клуб, но если да, то изменю эту культуру. Этим парням наплевать. Поражения для них недостаточно важны – они их не беспокоят.

Как можно так играть? Надо было сделать это еще месяц назад, но именно поэтому мы здесь. Именно поэтому мы не вышли плей-офф – из-за такого отношения.

Нужно ненавидеть поражения. Мне все равно, если эта игра ничего не значила. Мне все равно. Нужно выходить и бороться.

[В конце сезона] стало тяжело, как мы и говорили. Все хорошо, пока идет по твоему сценарию. Когда стало трудно, мы недостаточно хотели отыграться. Вот что происходило в последние пару недель», – сказал Боунесс.

Возможно, это был последний матч Овечкина в НХЛ

Когда Овечкин завершит карьеру?
Сейчас, уже пораАлександр Овечкин
В 2027-м, после сезона в «Вашингтоне»Вашингтон
В 2027-м, после сезона в «Динамо»Динамо Москва
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
уже по истории с Чинаховым было видно, что в Коламбусе нездоровая атмосфера. Как так получилось, что отличного забивного нападающего, который наконец смог набрать форму после травм, сначала мариновали в нижних звеньях и запасе, а потом просто взяли и обменяли я даже не помню на что? Причем обменяли к ближайшим конкурентам по дивизиону, которые по сути благодаря этому и попали в плей-офф?

Это как вообще, как можно настолько не ценить своих игроков? Поэтому у них и наплевательское отношение. Как у игроков Баффало, когда там Айкела обменяли, по факту по той же схеме.
уже по истории с Чинаховым было видно, что в Коламбусе нездоровая атмосфера. Как так получилось, что отличного забивного нападающего, который наконец смог набрать форму после травм, сначала мариновали в нижних звеньях и запасе, а потом просто взяли и обменяли я даже не помню на что? Причем обменяли к ближайшим конкурентам по дивизиону, которые по сути благодаря этому и попали в плей-офф? Это как вообще, как можно настолько не ценить своих игроков? Поэтому у них и наплевательское отношение. Как у игроков Баффало, когда там Айкела обменяли, по факту по той же схеме.
Вы ничего не понимаете, в Коламбусе есть кому играть, там нет места в топ 6. В Коламбусе во втором звене , Джонсон с 22 очками и 7 голами в сезоне , и ещё замечательного Гарланда подписали , у него 5+2 в 21 игре Коламбуса. И это нормально, что игрока Воронкова, входящего в тройку бомбардиров и снайперов команды до прихода Боунесса, который за 40+ игр забил 17 шайб , отправляют сначала в четвертое звено, а потом в запас. С такой конкуренцией, Воронкову и Чинахову не совладать) Воронкову бы обмен ещё дали, и пусть хоть на10 лет Боунесса продляют. А за Чинахова остается только порадоваться дождался парень обмена
уже по истории с Чинаховым было видно, что в Коламбусе нездоровая атмосфера. Как так получилось, что отличного забивного нападающего, который наконец смог набрать форму после травм, сначала мариновали в нижних звеньях и запасе, а потом просто взяли и обменяли я даже не помню на что? Причем обменяли к ближайшим конкурентам по дивизиону, которые по сути благодаря этому и попали в плей-офф? Это как вообще, как можно настолько не ценить своих игроков? Поэтому у них и наплевательское отношение. Как у игроков Баффало, когда там Айкела обменяли, по факту по той же схеме.
И Уодделл похоже действительно очень хотел разбить «русскую диаспору» Коламбуса , он этого добился
А ты, видимо, снова не виноват ни в чем. Примерно как Токкет у одного местного персонажа. Или абсолютно все русские тренеры в КХЛ
А ты, видимо, снова не виноват ни в чем. Примерно как Токкет у одного местного персонажа. Или абсолютно все русские тренеры в КХЛ
Боунесс прав, а это говорят многие, например если из наших новых, Уодделл, когда пришел, тоже.
Кроме того только благодаря Боунессу мы получили хоть какой-то шанс сражаться о ПО, были даже в ТОП 3 лучших дивизии. Но увы.
А ты, видимо, снова не виноват ни в чем. Примерно как Токкет у одного местного персонажа. Или абсолютно все русские тренеры в КХЛ
Вот только Токетт Филу в плов вытащил))
Все по делу сказал. Это же полное наплевательское отношение к своим болельщикам. Три силовых в последней игре сезона. Поэтому и без плей-офф каждый год, команда неженок.
Боунесса с Уодделлом с «почетным» 11 местом, за что боролись, на то и напоролись, прям бальзам на душу от соплей Боунесса). Свинское отношение к игрокам не должно проходить бесследно
самое печальное что и в следущем сезоне не светит им плов
Материалы по теме
Рафф из «Баффало» – главный претендент на приз лучшему тренеру сезона по версии сайта НХЛ. Купер – 2-й, Мьюз – 3-й, Кенневилл – 4-й
15 апреля, 07:25
Овечкин после завершения 21-го сезона в НХЛ: «Надеюсь, это была не последняя моя игра. Не знаю, что будет дальше. Посмотрим»
15 апреля, 05:10
Овечкин завершил 21-й сезон в НХЛ – последний по текущему контракту. После игры с «Коламбусом» он отбил «кулачки» партнерам по «Вашингтону» и владельцу клуба Леонсису
15 апреля, 03:25Видео
Рекомендуем
Главные новости
Кубок Стэнли. «Колорадо» примет «Лос-Анджелес», «Тампа» против «Монреаля», «Баффало» сыграет с «Бостоном», «Вегас» – с «Ютой»
28 минут назад
Малкин после 2:3 с «Флайерс»: «Игрокам «Питтсбурга» нужно быть умнее. Мы встревали в стычки, именно этого они и хотят. После свистков нам лучше отходить в сторону»
сегодня, 06:58
Малкин делит 21-е место в истории НХЛ по голам в плей-офф (68) с Хоу. До идущего 20-м Айзермана – 2 шайбы
сегодня, 05:40
Мартон из «Филадельфии» – 5-й игрок в истории НХЛ с победным голом в дебютном матче в Кубке Стэнли в возрасте до 20 лет
сегодня, 05:25
Тренин применил 13 силовых приемов в 1-м матче серии против «Далласа». Он повторил рекорд Овечкина среди россиян по хитам за игру в плей-офф НХЛ
сегодня, 04:38
Мичков остался без очков в дебютной игре в Кубке Стэнли. У него 0 бросков, 2 хита, 1 потеря и «минус 1» за 11:25 против «Питтсбурга»
сегодня, 03:50
Капризов повторил рекорд «Миннесоты» по голам в плей-офф (16), догнав Паризе. По очкам (24) он вышел на 4-е место в истории клуба, обогнав Габорика и Поминвилла
сегодня, 03:42
Малкин делит 13-е место в истории НХЛ по очкам в плей-офф (182) с Троттье. До идущего 12-м Лидстрема – 1 балл
сегодня, 03:29
Малкин набрал 1+1 в 1-м матче серии с «Филадельфией» и стал 3-й звездой
сегодня, 03:16Видео
«Питтсбург» проиграл «Филадельфии» (2:3) в 1-м матче серии, 19-летний новичок «Флайерс» Мартон забил победный гол в своей дебютной игре в Кубке Стэнли
сегодня, 03:07
Ко всем новостям
Последние новости
Александр Кожевников: «Локомотив» умеет напирать и этим брать соперника, команда прет как поезд. Никитин приучил ее к этому, она по сей день продолжает демонстрировать такой хоккей»
10 минут назад
Мартон о «Филадельфии» после 3:2 с «Питтсбургом»: «Наши ветераны отлично поработали в плане обучения. Здорово, что в команде есть и парни моего возраста»
38 минут назад
Рябыкин считает «Ак Барс» фаворитом серии с «Металлургом»: «Казань показала кубковый хоккей. О «Магнитке» этого не скажу – играла полосами. Дополнительные шансы ей может дать стиль судейства»
53 минуты назад
Тренер «Питтсбурга» после 2:3 с «Филадельфией»: «Они создают сложности, это давняя часть их игры. Мы отошли от той модели игры, которая работала»
сегодня, 07:15
Рантанен про 1:6 от «Миннесоты»: «Даллас» не наиграл на победу. Иногда после поражений бывает ощущение, что все кончено. Но нужно уметь перезагружаться»
сегодня, 06:46
«Анахайм» подписал контракт новичка с 10-м номером драфта-2025 Маккуином. Соглашение вступит в силу с сезона-2026/27
сегодня, 06:34
«Виннипег» продлил Кепке на 2 года с кэпхитом 1,45 млн долларов. Форвард стал лидером клуба по хитам в сезоне – 186 в 66 играх при 17 очках
сегодня, 06:22
Малкин, Кросби и Летанг вместе сыграли за «Питтсбург» в 13 розыгрышах Кубка Стэнли. Рекорд среди трио у Лидстрема, Хольмстрема и Дрэйпера из «Детройта» – 14
сегодня, 05:55
Юров остался без очков в дебютной игре в Кубке Стэнли. У него 1 бросок, 2 блока, малый штраф и 0 из 5 на точке за 10:22 против «Далласа»
сегодня, 05:10
Зуб получил травму в 1-м матче серии с «Каролиной» после хита Джарвиса. У защитника «Оттавы» 3 силовых за 7:44
сегодня, 04:58
Рекомендуем