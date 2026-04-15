  Министр спорта Башкирии о финансировании «Салавата» из бюджета республики: «Оптимальный объем, который есть, соответствует полученному результату»
Министр спорта Башкирии о финансировании «Салавата» из бюджета республики: «Оптимальный объем, который есть, соответствует полученному результату»

Министр спорта Башкортостана Руслан Хабибов высказался о финансировании «Салавата Юлаева», выступающего в Фонбет Чемпионате КХЛ, из бюджета республики.

В этом сезоне уфимский клуб дошел до второго раунда Кубка Гагарина, где уступил «Локомотиву» (0-4). 

В июне прошлого года гендиректор «Салавата» Ринат Баширов сообщал, что из бюджета республики на клуб ежегодно выделяется 250 миллионов рублей.

«Сегодня тот объем, который выделяется для финансирования хоккейного клуба «Салават Юлаев», оптимален. Безусловно, все те обязательства, которые есть перед Республикой Башкортостан, мы выполняем и будем выполнять.

Конечно, хотелось бы, чтобы команда финансировалась все больше и больше, но есть определенные задачи, которые должны соответствовать тому объему финансирования.

То есть тот оптимальный объем финансирования, который имеется, соответствует результату, который мы получили. Будем максимально стараться финансово поддерживать клуб в следующем сезоне», – сказал Хабибов. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: ТАСС
logoКХЛ
logoСалават Юлаев
ТАСС
деньги
Мдааа, значит каких то чудес ждать не стоит в следующем сезоне...
Оно им нужно?
Спортивный флагман республики похерели, эффективные менеджеры
Короче, начальники устали от клуба. Нужен обычный середнячок, который не будет им сильно докучать...
Помолчали бы лучше.Вы с Ливо и Кадейкиным в первом раунде вылетели
Вернее было бы,результат соответствует объёму.🤷🏻‍♂️
Если коротко. Результат финансирования, финансирование результатов и финансовый результат.
Короче, обещаю обещать обещанное.
Короче как я и говорил в начале сезона. Если за эти деньги добьемся неплохих результатов, то они скажут, зачем увеличивать, если и так можно.
А если между строк : Денег нет, но вы держитесь ©
Переведите, пожалуйста, на русский.
А сколько забрали у команды,больше чем дали!🤔
Ясно кубок КХЛ в республике не кому не нужен.
Материалы по теме
Гендиректор «Салавата»: «КХЛ необходимы антимонопольные положения – наподобие тех, что в США. «Локомотив» обязан перераспределить кадровый ресурс в пользу конкурентов 🤭»
10 апреля, 10:59
КХЛ о «Салавате»: «У команды нет задолженности по зарплате. Вопросы, касающиеся иных аспектов финансовой деятельности, находятся в компетенции администрации клуба»
8 апреля, 19:23
ФНС заблокировала пять счетов «Салавата» из-за долга в 87 млн рублей (Mash Batash)
7 апреля, 10:05
