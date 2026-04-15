Министр спорта Башкирии о финансировании «Салавата» из бюджета республики: «Оптимальный объем, который есть, соответствует полученному результату»

Министр спорта Башкирии: текущий объем финансирования «Салавата» оптимален.

Министр спорта Башкортостана Руслан Хабибов высказался о финансировании «Салавата Юлаева », выступающего в Фонбет Чемпионате КХЛ, из бюджета республики.

В этом сезоне уфимский клуб дошел до второго раунда Кубка Гагарина, где уступил «Локомотиву» (0-4).

В июне прошлого года гендиректор «Салавата» Ринат Баширов сообщал, что из бюджета республики на клуб ежегодно выделяется 250 миллионов рублей.

«Сегодня тот объем, который выделяется для финансирования хоккейного клуба «Салават Юлаев», оптимален. Безусловно, все те обязательства, которые есть перед Республикой Башкортостан, мы выполняем и будем выполнять.

Конечно, хотелось бы, чтобы команда финансировалась все больше и больше, но есть определенные задачи, которые должны соответствовать тому объему финансирования.

То есть тот оптимальный объем финансирования, который имеется, соответствует результату, который мы получили. Будем максимально стараться финансово поддерживать клуб в следующем сезоне», – сказал Хабибов.