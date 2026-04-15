Мичков с 1+2 в матче против «Монреаля» стал 2-й звездой дня в НХЛ. Также в тройке Снаггеруд с 2+2 и Сваймен с шатаутом
Матвей Мичков с 1+2 в матче с «Монреалем» стал 2-й звездой дня в НХЛ.
Подведены итоги очередного игрового дня в НХЛ.
Третья звезда – форвард «Бостона» Джереми Сваймен, засушивший «Нью-Джерси» (4:0). «Брюинс» обеспечили себе 1-е место в зоне wild card на Востоке и вышли на «Баффало» в первом раунде плей-офф.
Вторая звезда – форвард «Филадельфии» Матвей Мичков с 3 (1+2) очками в матче с «Монреалем» (4:2). Его гол стал победным в игре.
Первая звезда – форвард «Сент-Луиса» Джимми Снаггеруд с 4 (2+2) очками в матче с «Питтсбургом» (7:5). Новичок «блюзменов» достиг отметки 50 (21+29) баллов за сезон (в 69 играх).
Когда Овечкин завершит карьеру?12073 голоса
Сейчас, уже пора
В 2027-м, после сезона в «Вашингтоне»
В 2027-м, после сезона в «Динамо»
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Прям разыгрался Матвей после олимпийской паузы, обнадёживает. Надеюсь, в плэйофф тоже себя покажет.
Несомненно!
Шах и мат скейтеры
Местные спецы и неудачники,уже дюжину раз отправляли его в КХЛ:))
