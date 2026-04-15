Рафф из «Баффало» – главный претендент на приз лучшему тренеру сезона по версии сайта НХЛ. Купер – 2-й, Мьюз – 3-й, Кенневилл – 4-й

Линди Рафф – главный претендент на приз лучшему тренеру сезона НХЛ.

Официальный сайт НХЛ провел опрос для определения кандидатов на приз Джека Адамса, вручаемый лучшему тренеру в лиге по итогам регулярного чемпионата.

В опросе приняли участие 16 экспертов, баллы считались по схеме 5-4-3-2-1.

Первое место занял главный тренер «Баффало » Линди Рафф , вернувший «Сэйбрс» в плей-офф после 15-летней паузы. Он набрал 67 баллов при 11 первых местах. Напомним, что ранее Рафф уже выигрывал эту награду – 20 лет назад (2005/06, «Баффало»).

Второе место занял главный тренер «Тампы » Джон Купер (49 баллов, 1 первое место), третье – Дэн Мьюз из «Питтсбурга» (40, 3 первых места).

В топ-5 также вошли Джоэл Кенневилл («Анахайм», 22, 1 первое место) и Джаред Беднар («Колорадо», 18).

Кроме того, голоса получили Марко Штурм («Бостон», 17 баллов), Мартин Сен-Луи («Монреаль», 10), Райан Ворсофски («Сан-Хосе», 6), Род Бринд’Амор («Каролина», 4), Рик Боунесс («Коламбус», 3), Глен Галуцен («Даллас», 2), Рик Токкет («Филадельфия», 1), Эндрю Брюнетт («Нэшвилл», 1»).