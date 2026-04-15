  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  Рафф из «Баффало» – главный претендент на приз лучшему тренеру сезона по версии сайта НХЛ. Купер – 2-й, Мьюз – 3-й, Кенневилл – 4-й
9

Рафф из «Баффало» – главный претендент на приз лучшему тренеру сезона по версии сайта НХЛ. Купер – 2-й, Мьюз – 3-й, Кенневилл – 4-й

Линди Рафф – главный претендент на приз лучшему тренеру сезона НХЛ.

Официальный сайт НХЛ провел опрос для определения кандидатов на приз Джека Адамса, вручаемый лучшему тренеру в лиге по итогам регулярного чемпионата. 

В опросе приняли участие 16 экспертов, баллы считались по схеме 5-4-3-2-1. 

Первое место занял главный тренер «Баффало» Линди Рафф, вернувший «Сэйбрс» в плей-офф после 15-летней паузы. Он набрал 67 баллов при 11 первых местах. Напомним, что ранее Рафф уже выигрывал эту награду – 20 лет назад (2005/06, «Баффало»). 

Второе место занял главный тренер «Тампы» Джон Купер (49 баллов, 1 первое место), третье – Дэн Мьюз из «Питтсбурга» (40, 3 первых места). 

В топ-5 также вошли Джоэл Кенневилл («Анахайм», 22, 1 первое место) и Джаред Беднар («Колорадо», 18). 

Кроме того, голоса получили Марко Штурм («Бостон», 17 баллов), Мартин Сен-Луи («Монреаль», 10), Райан Ворсофски («Сан-Хосе», 6), Род Бринд’Амор («Каролина», 4), Рик Боунесс («Коламбус», 3), Глен Галуцен («Даллас», 2), Рик Токкет («Филадельфия», 1), Эндрю Брюнетт («Нэшвилл», 1»). 

Когда Овечкин завершит карьеру?12043 голоса
Сейчас, уже пораАлександр Овечкин
В 2027-м, после сезона в «Вашингтоне»Вашингтон
В 2027-м, после сезона в «Динамо»Динамо Москва
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
logoАнахайм
logoБаффало
logoЛинди Рафф
logoПиттсбург
logoТампа-Бэй
logoДжон Купер
рейтинги
logoНХЛ
logoДэн Мьюз
logoДжоэл Кенневилл
logoБостон
logoРик Токкет
logoНэшвилл
logoКаролина
logoСан-Хосе
logoРик Боунесс
logoРайан Ворсофски
logoФиладельфия
logoМартен Сен-Луи
logoМонреаль
logoРод Бринд′Амор
logoМарко Штурм
logoКоламбус
logoКолорадо
logoДаллас
logoДжаред Беднар
logoГлен Галуцен
logoЭндрю Брюнетт
9 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
По мне, так самый простой выбор из всех наград, связанных с голосованием. Купер и Беднар полностью себя дискредитировали концовкой сезона и провалом на Олимпиаде (голосующие уже не раз подчеркивали, что в этом году Игры будут иметь значение). А Мьюз и Кенневиль банально не дотягивают до Раффа. Хотя то, что сделал Мьюз иначе как фантастикой и не назовешь. Он не просто реанимировал увядающий "Питтсбург", а сделал его серьезной боевой единицей в матчах в любым соперником. Но "Баффао" на первом месте, а "Пингвины" все же чуть ниже.
Буду рад за деда, если получит награду.
Все по делу👍
Старина Рафф вне конкуренции. Он вернул плей-офф в Баффало. После стольких лет провалов это поистине чудо.
Старина Линди Рафф под конец карьеры Джека Адамса заберает, кто бы мог подумать)) легенда. Я бы Галуцана отметил. Многие, в том числе и я, ожидали провала, а он не стал рушить построенное Дебуром, добавил агрессии и настроил большинство. То есть сделал ровно то, что нужно. Не больше, ни меншьше. А с ростером Старз большего и не нужно
Ответ язнаюгдеты
Старина Линди Рафф под конец карьеры Джека Адамса заберает, кто бы мог подумать)) легенда. Я бы Галуцана отметил. Многие, в том числе и я, ожидали провала, а он не стал рушить построенное Дебуром, добавил агрессии и настроил большинство. То есть сделал ровно то, что нужно. Не больше, ни меншьше. А с ростером Старз большего и не нужно
Точно Старз???
Ответ hockeyrussia
Точно Старз???
Ну да. Чего не так?
Если брать состав команды и конечный результат, то лучшие - это Токкет и Мьюз.
Учитывая наличие ресурсов, то лучший Дэн Мьюз. Практически, спианную всеми команду вывел в плей-офф, да ещё и с преимуществом своей арены в 1-м раунде. "Оживил" почти всех... И ветераны заиграли и молодежь.
Заслуга Раффа в том, что, после смены ГМ, он, на пару с Jarmo Kekäläinen, смог раскрепостить очень хороший состав, который есть у Баффало.
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
