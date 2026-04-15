Нечас из «Колорадо» – 3-й игрок из Чехии в истории НХЛ со 100+ очками в сезоне. Ягр достигал этой отметки 5 раз, Пастрняк – 4

Мартин Нечас – 3-й игрок из Чехии в истории НХЛ со 100+ очками в сезоне.

Форвард «Колорадо » Мартин Нечас сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари» (3:1).

27-летний нападающий впервые в карьере набрал 100 очков за сезон. У него 38 шайб и 62 ассиста в 78 играх.

Нечас – 3-й игрок из Чехии , достигший такой отметки в истории лиги. Также в списке Яромир Ягр (5 таких сезонов) и Давид Пастрняк («Бостон», 4, включая текущий ).

Таким образом, этот сезон лиги стал первым в истории, когда сразу два чеха набрали по 100+ очков. Отметим, что оба выступают под 88-м номером.