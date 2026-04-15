  • Нечас из «Колорадо» – 3-й игрок из Чехии в истории НХЛ со 100+ очками в сезоне. Ягр достигал этой отметки 5 раз, Пастрняк – 4
10

Мартин Нечас – 3-й игрок из Чехии в истории НХЛ со 100+ очками в сезоне.

Форвард «Колорадо» Мартин Нечас сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари» (3:1). 

27-летний нападающий впервые в карьере набрал 100 очков за сезон. У него 38 шайб и 62 ассиста в 78 играх. 

Нечас – 3-й игрок из Чехии, достигший такой отметки в истории лиги. Также в списке Яромир Ягр (5 таких сезонов) и Давид Пастрняк («Бостон», 4, включая текущий). 

Таким образом, этот сезон лиги стал первым в истории, когда сразу два чеха набрали по 100+ очков. Отметим, что оба выступают под 88-м номером. 

Когда Овечкин завершит карьеру?
Сейчас, уже пораАлександр Овечкин
В 2027-м, после сезона в «Вашингтоне»Вашингтон
В 2027-м, после сезона в «Динамо»Динамо Москва
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: пресс-служба НХЛ
идеальный трейд.
Ответ ЗлойМайор
идеальный трейд.
он уже не может быть идеальным, потому что вот:

https://www.sports.ru/hockey/match/1851657/
Невероятный хоккеист, на Олимпиаде был лучшим у Чехов и после задал такой темп, просто браво, для Колорадо это джекпот...
Странно. Получается, ни Холик, ни Гейдук, ни Элиаш, ни Ворачек, ни Ланг, ни Сикора, ни Гавлат, ни Страка, ни Бонк сотку не пробивали. Весьма неожиданная информация.
Ответ Алексaндр Молодкин
Странно. Получается, ни Холик, ни Гейдук, ни Элиаш, ни Ворачек, ни Ланг, ни Сикора, ни Гавлат, ни Страка, ни Бонк сотку не пробивали. Весьма неожиданная информация.
Некоторые из названных были весьма близки. Правда, ближе всех был не упомянутый вами Недвед (99).

https://www.nhl.com/stats/skaters?aggregate=0&reportType=season&seasonFrom=19171918&seasonTo=20252026&gameType=2&nationalityCode=CZE&sort=points,goals,assists&page=0&pageSize=50
Ответ Алексaндр Молодкин
Странно. Получается, ни Холик, ни Гейдук, ни Элиаш, ни Ворачек, ни Ланг, ни Сикора, ни Гавлат, ни Страка, ни Бонк сотку не пробивали. Весьма неожиданная информация.
Из перечисленных многие играли в закрытой команде, особой результативностью не отличались.
Ответ Александр Филиппов
Ягр всего 5 раз 😱
Зато 4 из них 120+
