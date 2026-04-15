  Овечкин стал лучшим снайпером «Вашингтона» в 21-й раз за 21 сезон в НХЛ. Лучшим бомбардиром – в 15-й
Александр Овечкин стал лучшим снайпером «Вашингтона» в 21-й раз за 21 сезон в НХЛ.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин стал лучшим бомбардиром и снайпером команды по итогам регулярного чемпионата. 

40-летний россиянин завершил сезон с 64 (32+32) очками в 82 играх. Он опередил форварда Тома Уилсона (62 очка в 72 играх, 30+32) на 2 гола и 2 балла. 

Овечкин становился лучшим снайпером «Кэпиталс» в каждом своем сезоне в лиге (21 – начиная с 2005/06). В сезоне-2016/17 он разделил это звание с Ти Джеем Оши (у обоих было по 33 шайбы). 

Лучшим бомбардиром – в 15 из них (в сезоне-2015/16 первым по очкам стал Евгений Кузнецов, 2016/17 и 2020/21 – Никлас Бэкстрем, 2019/20 – Джон Карлсон, 2023/24 и 2024/25 – Дилан Строум). 

За карьеру в рамках регулярок у Овечкина 929 шайб (рекорд лиги) и 1687 очков (10-й результат в истории) в 1573 играх. 

Когда Овечкин завершит карьеру?
Сейчас, уже пораАлександр Овечкин
В 2027-м, после сезона в «Вашингтоне»Вашингтон
В 2027-м, после сезона в «Динамо»Динамо Москва
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
И вот это пожалуй его самый великий и главный рекорд. Все годы с 20 до 40 быть лучшим снайпером своей команды. Вот такого рекорда я абсолютно уверен мы больше не увидим нигде и никогда. Такого не было и быть не могло ни у Гретцки (уступал Курри), ни у Дионна (уступал Симмеру) ни у Лемье ( уступал Ягру), ни у Ягра (уступал Лемье), ни у Эспозито (был лучшим все свои сезоны в Бостоне, но их было 8, в Чикаго был второй опцией после Золотой ракеты Б.Халла), ни Хоу ( уступал Линдсею и Абелю), ни Макдэвиду (уступал Драйзайтлю)... Надеюсь, про это отдельную статью сделают... Это просто самое потрясающее, что может быть... 20 лет быть единственным лучшим в команде..

Дописал комментарий, изучив статистику. Повторюсь, монументально Саша. Это не превзойдёт никто и никогда. Это просто невозможно.
Ответ Алексaндр Молодкин
9 ришаров - тоже вряд ли можно повторить. в отличие от абсолютного количества голов/очков, этот рекорд не зависит от средней результативности эпохи и экипировки вратарей, и Гретцки (5) там даже не рядом
Ответ ivan-off
В 9 Ришаров я поверить могу. Из тех, кто сейчас играет, безусловно нет, но если гипотетически родился один такой бык, может родиться и второй. В конце концов, только за последние 15 лет Стэмкос, Лайне, Мэттьюз - я вполне был готов поверить, что челы могли 9-10 лет быть лучшими в лиге. Но 20 лет забивать больше всех в команде - это само по себе по терверу практически невероятно. А ещё и ВСЕ СЕЗОНЫ проведённые в лиге, это вообще стремится к нулю. Получается, он и в 20 забивал больше всех, и в 40 забивает больше всех, притом, что рядом с ним хоккеистов не одна сотня небось сменилась. Чтобы 20 лет в лучшей команде - это должно совпасть столько... Блин я не знал, что Саня реально все свои годы был лучшим снайпером. По мне это круче Джоковичей, Лебронов, Шумахеров, кого угодно. Возможно вообще величайший рекорд на уровне спорта высших достижений......Я даже подумать не мог, был уверен, что где-то какой нибудь Бэкстрем или ОШи хоть раз да опережали....
Ови конечно молодец, в 40 лет держать такую планку. Но вот для Вашингтона как организации и игрокам в ее составе стоит задуматься, а все ли они так делают, если их лучшему снайперу и бомбардиру 40 лет…
Ответ Антон Ермазов
У них под кепкой 30 млн. Я, думаю они найдут им правильное применение. Мало у какой команды есть такие деньги на след сезон. Надо центра и крайка. Еще и Ови пошумит в след сезоне. С нормальным центром то
Ответ Антон Ермазов
Тут задумывайся не задумывайся, если он лучший то и будет лучшим.
Стабильность, признак мастерства, такого стабильного снайпера с таким здоровьем еще долго ждать будем, возможно и никогда..
Фантастика в 40 лет лучший бомбардир и снайпер . 21 из 21 лучший снайпер это рекорд или нет ?.Если останется на 1 сезон то и рекорд по передачам Бекстрема побьет там где то 5 осталось .А может сезон с Кросби в питах )
Ответ Le Chan
Лемье по очкам обойдет и еще некоторых.
Ответ Антон Ермазов
Ответ Vedved
А че куда Строума убрали? Вроде в команде.
