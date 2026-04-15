Овечкин стал лучшим снайпером «Вашингтона» в 21-й раз за 21 сезон в НХЛ. Лучшим бомбардиром – в 15-й

Капитан «Вашингтона » Александр Овечкин стал лучшим бомбардиром и снайпером команды по итогам регулярного чемпионата.

40-летний россиянин завершил сезон с 64 (32+32) очками в 82 играх. Он опередил форварда Тома Уилсона (62 очка в 72 играх, 30+32) на 2 гола и 2 балла.

Овечкин становился лучшим снайпером «Кэпиталс» в каждом своем сезоне в лиге (21 – начиная с 2005/06). В сезоне-2016/17 он разделил это звание с Ти Джеем Оши (у обоих было по 33 шайбы).

Лучшим бомбардиром – в 15 из них (в сезоне-2015/16 первым по очкам стал Евгений Кузнецов , 2016/17 и 2020/21 – Никлас Бэкстрем, 2019/20 – Джон Карлсон , 2023/24 и 2024/25 – Дилан Строум ).

За карьеру в рамках регулярок у Овечкина 929 шайб (рекорд лиги) и 1687 очков (10-й результат в истории) в 1573 играх.