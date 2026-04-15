Новичок «Филадельфии» Мартон набрал очки в 6 матчах подряд – 4+5 на отрезке. Это 2-й результат в истории клуба для игроков в возрасте до 20 лет

19-летний новичок «Флайерс» Портер Мартон набрал очки в 6 матчах подряд.

Форвард «Филадельфии» Портер Мартон забросил шайбу и сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреалем » (4:2).

На счету 19-летнего канадца стало 10 (4+6) очков в 9 играх в сезоне НХЛ. Текущая результативная серия – 6 матчей (4+5 на отрезке).

Среди игроков «Флайерс» в возрасте до 20 лет только Эрик Линдрос выдавал более продолжительную результативную серию (7 игр, 1992/93).

Мартон повторил достижения Петера Зезеля (6, 1984/85), Майка Риччи (6, 1990/91) и нынешнего капитана команды Шона Кутюрье (6, 2011/12).

Напомним, что Портер был выбран клубом под шестым номером на драфте НХЛ 2025 года. Большую часть текущего сезона он провел в NCAA, набрав 50 (25+25) очков в 35 играх за команду Мичиганского государственного университета (Michigan State).