Новичок «Филадельфии» Мартон набрал очки в 6 матчах подряд – 4+5 на отрезке. Это 2-й результат в истории клуба для игроков в возрасте до 20 лет
Форвард «Филадельфии» Портер Мартон забросил шайбу и сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреалем» (4:2).
На счету 19-летнего канадца стало 10 (4+6) очков в 9 играх в сезоне НХЛ. Текущая результативная серия – 6 матчей (4+5 на отрезке).
Среди игроков «Флайерс» в возрасте до 20 лет только Эрик Линдрос выдавал более продолжительную результативную серию (7 игр, 1992/93).
Мартон повторил достижения Петера Зезеля (6, 1984/85), Майка Риччи (6, 1990/91) и нынешнего капитана команды Шона Кутюрье (6, 2011/12).
Напомним, что Портер был выбран клубом под шестым номером на драфте НХЛ 2025 года. Большую часть текущего сезона он провел в NCAA, набрав 50 (25+25) очков в 35 играх за команду Мичиганского государственного университета (Michigan State).
Посмотрим, сможет ли Мичков это принять и провести следующее межсезонье не так как прошлое, чтобы контрактный сезон стал гораздо лучше, чем сезон текущий.
Филадельфии надо ещё усилить центральную линию и тогда можно будет замахнуться на что-то серьезное.