  • Новичок «Филадельфии» Мартон набрал очки в 6 матчах подряд – 4+5 на отрезке. Это 2-й результат в истории клуба для игроков в возрасте до 20 лет
12

Новичок «Филадельфии» Мартон набрал очки в 6 матчах подряд – 4+5 на отрезке. Это 2-й результат в истории клуба для игроков в возрасте до 20 лет

19-летний новичок «Флайерс» Портер Мартон набрал очки в 6 матчах подряд.

Форвард «Филадельфии» Портер Мартон забросил шайбу и сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреалем» (4:2). 

На счету 19-летнего канадца стало 10 (4+6) очков в 9 играх в сезоне НХЛ. Текущая результативная серия – 6 матчей (4+5 на отрезке). 

Среди игроков «Флайерс» в возрасте до 20 лет только Эрик Линдрос выдавал более продолжительную результативную серию (7 игр, 1992/93). 

Мартон повторил достижения Петера Зезеля (6, 1984/85), Майка Риччи (6, 1990/91) и нынешнего капитана команды Шона Кутюрье (6, 2011/12). 

Напомним, что Портер был выбран клубом под шестым номером на драфте НХЛ 2025 года. Большую часть текущего сезона он провел в NCAA, набрав 50 (25+25) очков в 35 играх за команду Мичиганского государственного университета (Michigan State).

Когда Овечкин завершит карьеру?12073 голоса
Сейчас, уже пораАлександр Овечкин
В 2027-м, после сезона в «Вашингтоне»Вашингтон
В 2027-м, после сезона в «Динамо»Динамо Москва
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: пресс-служба НХЛ
Очевидно, что именно канадец Мартон будет главной звездой Филадельфии.
Посмотрим, сможет ли Мичков это принять и провести следующее межсезонье не так как прошлое, чтобы контрактный сезон стал гораздо лучше, чем сезон текущий.
Филадельфии надо ещё усилить центральную линию и тогда можно будет замахнуться на что-то серьезное.
Не стали форсировать дебют. Дали дозреть сезончик в студенческой лиге и вот результат
Ответ morgan23
Не стали форсировать дебют. Дали дозреть сезончик в студенческой лиге и вот результат
Он бы сма им не дал его форсировать
Неужели вопрос с Колдером решен и на следующий год?
Ответ Maxim Shumov
Неужели вопрос с Колдером решен и на следующий год?
Главный фаворит пожалуй. Основные конкуренты, по моему мнению -Игинла, Хатсон, Фрондель
Ответ Maxim Shumov
Неужели вопрос с Колдером решен и на следующий год?
Особо забегать вперёд не надо. Перспективы шикарные, всё, как говорится, при нем, но будем посмотреть.
