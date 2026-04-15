  • Пастрняк набрал 100+ очков в 4-м сезоне подряд. Среди европейцев в истории НХЛ длиннее серии были лишь у Штястны и Курри, такие же – у Кучерова и Драйзайтля
Давид Пастрняк набрал 100+ очков в 4-м сезоне подряд.

Форвард «Бостона» Давид Пастрняк отметился результативной передачей в заключительном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси» (4:0). 

29-летний игрок завершил регулярку, достигнув отметки 100 очков – 29 шайб и 71 ассист в 77 играх. 

Пастрняк набрал 100+ очков в 4-м сезоне за карьеру (причем подряд).

Среди игроков из Европы более длинные серии с трехзначным числом баллов выдавали только Петер Штястны (Словакия, 6) и Яри Курри (Финляндия, 5), такие же результаты у Никиты Кучерова (Россия, «Тампа», 4, активная серия) и Леона Драйзайтля (Германия, «Эдмонтон»). 

По общему числу сезонов со 100+ очками Пастрняк занимает второе место среди игроков из Чехии (лидер – Яромир Ягр с 5) и третье место среди игроков «Брюинс» (лидеры – Фил Эспозито и Бобби Орр с 6). 

Бостон 100 очков, Паста 100 очков. Вывод Паста = Бостон
Да, так и есть, если вдуматься. 🤔
Паста большой молодец! А вот у Леона эта серия из 100+ к сожалению оборвалась, он в последней игре точно не сыграет, в итоге так 97 очков и останется. Хотя легко думаю 110+ сделал бы.
у Кучерова тоже увы ели бы не травмы, наверняка было бы 6-7 таких сезон. и все к ряду.
Прерванную серию Леона жалко, конечно. 😏
А Давид, конечно же, молодец! 💪
Не знаю будет новость или нет , но по моему Пастрняк и Нечас первая в истории пара чехов выбивших сотку в одном сезоне.
Недвед за птиц 99 очков набирал;)
Да, я помню.. А Хейдук вроде 98.
Жаль Паста тридцать так и не забил, 9 чтоли матчей уже без голов. Ну ничего, в плей-офф прорвет) Вообще с такими партнёрами - крутое достижение.
Больше бы забивал, будь у него в партнёрах суперцентр. Всю карьеру, считай, без такового проводит. 😏
Да, интересно у кого серия раньше прервётся? Куч более результативный, но 33 года уже в июне, а Пасте будет только 30 через месяц.
100 это не 100+
100+ это не "более 100", а "100 или более". Так что норм все.
как же драйзайтлю стату подзасрет эта травма)
