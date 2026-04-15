Пастрняк набрал 100+ очков в 4-м сезоне подряд. Среди европейцев в истории НХЛ длиннее серии были лишь у Штястны и Курри, такие же – у Кучерова и Драйзайтля

Давид Пастрняк набрал 100+ очков в 4-м сезоне подряд.

Форвард «Бостона » Давид Пастрняк отметился результативной передачей в заключительном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси» (4:0).

29-летний игрок завершил регулярку, достигнув отметки 100 очков – 29 шайб и 71 ассист в 77 играх.

Пастрняк набрал 100+ очков в 4-м сезоне за карьеру (причем подряд).

Среди игроков из Европы более длинные серии с трехзначным числом баллов выдавали только Петер Штястны (Словакия, 6) и Яри Курри (Финляндия, 5), такие же результаты у Никиты Кучерова (Россия, «Тампа», 4, активная серия) и Леона Драйзайтля (Германия, «Эдмонтон»).

По общему числу сезонов со 100+ очками Пастрняк занимает второе место среди игроков из Чехии (лидер – Яромир Ягр с 5) и третье место среди игроков «Брюинс» (лидеры – Фил Эспозито и Бобби Орр с 6).