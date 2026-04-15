Бучневич забросил 19-ю шайбу в сезоне в матче с «Питтсбургом». У него 47 очков в 80 играх
Форвард «Сент-Луиса» Павел Бучневич забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбургом» (7:5).
На счету 30-летнего россиянина стало 47 (19+28) очков в 80 играх в сезоне при полезности «минус 12».
Сегодня Бучневич (15:51, 0:41 – в большинстве, 1:43 – в меньшинстве) завершил встречу с полезностью «минус 1». Он реализовал 1 из 2 бросков в створ, допустил 1 потерю и выиграл единственное вбрасывание.
Когда Овечкин завершит карьеру?12037 голосов
Сейчас, уже пора
В 2027-м, после сезона в «Вашингтоне»
В 2027-м, после сезона в «Динамо»
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
