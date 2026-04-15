«Питтсбург» дал отдых Кросби, Малкину, Летангу, Карлссону, Чинахову и еще 4 игрокам в заключительном матче регулярки с «Сент-Луисом» (5:7)

«Питтсбург» дал отдых Кросби, Малкину, Летангу и Карлссону в матче с «Блюз».

«Питтсбург» провел заключительный матч регулярного чемпионата НХЛ с «Сент-Луисом » (5:7) в смешанном составе.

«Пингвинс», уже обеспечившие себе 2-е место в Столичном дивизионе, дали отдохнуть форвардам Сидни Кросби , Евгению Малкину, Брайану Расту, Рикарду Ракеллю и Егору Чинахову , защитникам Крису Летангу , Эрику Карлссону, Самуэлю Жирару и Паркеру Уозерспуну.

При этом команда задействовала двух вратарей. Стюарт Скиннер отыграл два периода и отразил 17 бросков из 21. Артур Шилов в третьем периоде отразил 7 из 9 бросков, последний гол «Блюз» забили в пустые ворота.

Напомним, что в первом раунде Кубка Стэнли «Питтсбург» сойдется с «Филадельфией» в пенсильванском дерби.