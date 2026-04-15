«Питтсбург» дал отдых Кросби, Малкину, Летангу, Карлссону, Чинахову и еще 4 игрокам в заключительном матче регулярки с «Сент-Луисом» (5:7)
«Питтсбург» провел заключительный матч регулярного чемпионата НХЛ с «Сент-Луисом» (5:7) в смешанном составе.
«Пингвинс», уже обеспечившие себе 2-е место в Столичном дивизионе, дали отдохнуть форвардам Сидни Кросби, Евгению Малкину, Брайану Расту, Рикарду Ракеллю и Егору Чинахову, защитникам Крису Летангу, Эрику Карлссону, Самуэлю Жирару и Паркеру Уозерспуну.
При этом команда задействовала двух вратарей. Стюарт Скиннер отыграл два периода и отразил 17 бросков из 21. Артур Шилов в третьем периоде отразил 7 из 9 бросков, последний гол «Блюз» забили в пустые ворота.
Напомним, что в первом раунде Кубка Стэнли «Питтсбург» сойдется с «Филадельфией» в пенсильванском дерби.
Когда Овечкин завершит карьеру?
Сейчас, уже пора
В 2027-м, после сезона в «Вашингтоне»
В 2027-м, после сезона в «Динамо»
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Все грамотно.
Пожелаем успехов пингвинам в розыгрыше чашки!
А он все темнил.
Люди в путь отправились)
Так бы дома отдыхали