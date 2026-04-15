  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
6

«Питтсбург» дал отдых Кросби, Малкину, Летангу, Карлссону, Чинахову и еще 4 игрокам в заключительном матче регулярки с «Сент-Луисом» (5:7)

«Питтсбург» провел заключительный матч регулярного чемпионата НХЛ с «Сент-Луисом» (5:7) в смешанном составе.

«Пингвинс», уже обеспечившие себе 2-е место в Столичном дивизионе, дали отдохнуть форвардам Сидни Кросби, Евгению Малкину, Брайану Расту, Рикарду Ракеллю и Егору Чинахову, защитникам Крису Летангу, Эрику Карлссону, Самуэлю Жирару и Паркеру Уозерспуну. 

При этом команда задействовала двух вратарей. Стюарт Скиннер отыграл два периода и отразил 17 бросков из 21. Артур Шилов в третьем периоде отразил 7 из 9 бросков, последний гол «Блюз» забили в пустые ворота. 

Напомним, что в первом раунде Кубка Стэнли «Питтсбург» сойдется с «Филадельфией» в пенсильванском дерби. 

Когда Овечкин завершит карьеру?12045 голосов
Сейчас, уже пораАлександр Овечкин
В 2027-м, после сезона в «Вашингтоне»Вашингтон
В 2027-м, после сезона в «Динамо»Динамо Москва
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
logoПиттсбург
logoЭрик Карлссон
logoСидни Кросби
logoАртур Шилов
logoЕвгений Малкин
logoПаркер Уозерспун
logoНХЛ
logoСамуэль Жирар
logoСтюарт Скиннер
logoЕгор Чинахов
logoСент-Луис
logoБрайан Раст
logoРикард Ракелль
logoКрис Летанг
6 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Топ6 +топ4.
Все грамотно.
Пожелаем успехов пингвинам в розыгрыше чашки!
Ответ Sonnyanderson
Если бы Ови ещё сразу сказал что не собирается завершать карьеру, то на игру больше отдохнули бы
Ответ sk0208827
Да.
А он все темнил.
Люди в путь отправились)
Так бы дома отдыхали
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Малкин после 2:3 с «Флайерс»: «Игрокам «Питтсбурга» нужно быть умнее. Мы встревали в стычки, именно этого они и хотят. После свистков нам лучше отходить в сторону»
58 минут назад
Малкин делит 21-е место в истории НХЛ по голам в плей-офф (68) с Хоу. До идущего 20-м Айзермана – 2 шайбы
сегодня, 05:40
Мартон из «Филадельфии» – 5-й игрок в истории НХЛ с победным голом в дебютном матче в Кубке Стэнли в возрасте до 20 лет
сегодня, 05:25
Тренин применил 13 силовых приемов в 1-м матче серии против «Далласа». Он повторил рекорд Овечкина среди россиян по хитам за игру в плей-офф НХЛ
сегодня, 04:38
Мичков остался без очков в дебютной игре в Кубке Стэнли. У него 0 бросков, 2 хита, 1 потеря и «минус 1» за 11:25 против «Питтсбурга»
сегодня, 03:50
Капризов повторил рекорд «Миннесоты» по голам в плей-офф (16), догнав Паризе. По очкам (24) он вышел на 4-е место в истории клуба, обогнав Габорика и Поминвилла
сегодня, 03:42
Малкин делит 13-е место в истории НХЛ по очкам в плей-офф (182) с Троттье. До идущего 12-м Лидстрема – 1 балл
сегодня, 03:29
Малкин набрал 1+1 в 1-м матче серии с «Филадельфией» и стал 3-й звездой
сегодня, 03:16Видео
«Питтсбург» проиграл «Филадельфии» (2:3) в 1-м матче серии, 19-летний новичок «Флайерс» Мартон забил победный гол в своей дебютной игре в Кубке Стэнли
сегодня, 03:07
Кубок Стэнли. «Каролина» победила «Оттаву», «Даллас» пропустил 6 голов от «Миннесоты», «Питтсбург» проиграл «Филадельфии»
сегодня, 03:00
Ко всем новостям
Последние новости
Мартон о «Филадельфии» после 3:2 с «Питтсбургом»: «Наши ветераны отлично поработали в плане обучения. Здорово, что в команде есть и парни моего возраста»
11 минут назад
Рябыкин считает «Ак Барс» фаворитом серии с «Металлургом»: «Казань показала кубковый хоккей. О «Магнитке» этого не скажу – играла полосами. Дополнительные шансы ей может дать стиль судейства»
26 минут назад
Тренер «Питтсбурга» после 2:3 с «Филадельфией»: «Они создают сложности, это давняя часть их игры. Мы отошли от той модели игры, которая работала»
41 минуту назад
Рантанен про 1:6 от «Миннесоты»: «Даллас» не наиграл на победу. Иногда после поражений бывает ощущение, что все кончено. Но нужно уметь перезагружаться»
сегодня, 06:46
«Анахайм» подписал контракт новичка с 10-м номером драфта-2025 Маккуином. Соглашение вступит в силу с сезона-2026/27
сегодня, 06:34
«Виннипег» продлил Кепке на 2 года с кэпхитом 1,45 млн долларов. Форвард стал лидером клуба по хитам в сезоне – 186 в 66 играх при 17 очках
сегодня, 06:22
Малкин, Кросби и Летанг вместе сыграли за «Питтсбург» в 13 розыгрышах Кубка Стэнли. Рекорд среди трио у Лидстрема, Хольмстрема и Дрэйпера из «Детройта» – 14
сегодня, 05:55
Юров остался без очков в дебютной игре в Кубке Стэнли. У него 1 бросок, 2 блока, малый штраф и 0 из 5 на точке за 10:22 против «Далласа»
сегодня, 05:10
Зуб получил травму в 1-м матче серии с «Каролиной» после хита Джарвиса. У защитника «Оттавы» 3 силовых за 7:44
сегодня, 04:58
Свечников без очков в 1-м матче серии с «Оттавой»: 6 бросков в створ, 4 промаха и 8 хитов за 15:36
сегодня, 04:49
Рекомендуем