  • Овечкин пропустил 4,6% матчей «Вашингтона» в регулярках за 21 сезон в НХЛ. Из 76 пропусков 51 был из-за травм
Александр Овечкин пропустил 4,6% матчей «Вашингтона» в регулярках за 21 сезон.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин не пропустил ни одного матча в своем 21-м сезоне в НХЛ. 

40-летний россиянин принял участие во всех 82 играх «Кэпиталс» в регулярном чемпионате и набрал 64 (32+32) очка. 

Всего за 21 год он сыграл 1573 матча в регулярках из 1649 возможных. При этом из 76 пропусков причиной 51 были травмы, а еще в 25 случаях – другие причины (дисквалификации, ковид-протокол во время пандемии, семейные обстоятельства). 

За карьеру в рамках регулярок у Овечкина 929 шайб (рекорд лиги).

Овечкин – 5-й игрок в возрасте 40+ лет, кому удалось провести все матчи в сезоне НХЛ при 82 играх в регулярке

Когда Овечкин завершит карьеру?
Сейчас, уже пораАлександр Овечкин
В 2027-м, после сезона в «Вашингтоне»Вашингтон
В 2027-м, после сезона в «Динамо»Динамо Москва
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: RMNB
За 21 сезон пропустил меньше целого сезона .. То есть преследователю надо быть здоровым и играть ровно 20 лет без попусков да еще и забивать по 45 шайб. Но и этого не хватит 🤣
Малкин начиная с 2006-07 года пропустил вообщей сложности 350 матчей 4 полноценных сезона, серьёзная цифра по сравнению с Овечкиным
да, потенциальный преследователь Меттьюс, уже отвалился
В этом сезоне Овечкин лучший по очкам(64) и голам(32) в своей команде. Какие могут быть сомнения у Вашингтона подписывать или нет? Сыграны все 82 игры из 82 возможных за сезон.
причем тут Вашингтон?? Если Овечкин сам думает, подписаться или нет...
Фантастическое здоровье!
Здоровью Ови и его восстановлению после травм можно только по-хорошему позавидовать) Все никак не дает покоя прошлый сезон и эта нелепая травма от удара клюшкой по ноге и травмы мало берцовой кости и в итоге 16 матчей пропуска, а если вспомнить какой ход он набрал и забил в итоге в свои 39 лет 44 шайбы, то сомнений, что 10 рекордный сезон 50+ перекочевал бы в его личное владение на долгие и долгие годы вперёд…
Это все потому, что он пиво пьет, вот если бы не пил давно бы уже закончил из-за травм:))
Александр Великий не забил в НХЛ ни одной шайбы:
8-го октября, 9-го ноября, 5-го декабря, 3-го и 29-го (високосного) февраля, 28-го апреля и 8-го мая. А также в рождественские каникулы 24-го и 25-го декабря, когда никто не забивал. Т.е. фактически лишь три дня 9.11, 5.12 и 3.02, ибо в остальные безголевые игровые дни у него было крайне мало матчей, либо их не было совсем
Помню Овечкин проспал утреннюю тренировку и Троц не включил его в состав на игру с Сан Хосе. Акулы тот матч крупно выиграли.
А помнишь как Брюс Будто усадил в запас в конце матча Саньку, когда нужно было отыгрываться? )
Да, помню. Но кто тогда тренером был уже запамятовал) мне почему то казалось это был кто-то из тех кто недолго проработал - Хантер или Оутс.
Великая Восьмёрка 8️⃣
Самые обидные пропуски были в сезоне 09-10, всего несколько матчей стоили ему Арт Росса, Харта и Ришара
Там не только в этом было дело, он судя по всему ещё очень тяжело переживал вынос от канадцев на ОИ. До перерыва на ОИ Ови тогда несмотря на пропуск 8 игр забил 42 гола в 54 матчах своих (0.77777) и 62 командных (0.677). А после возвращения - только 8 в 18 своих и 20 командных , меньше 0.5...
Это очень маленький показатель. Круто!
