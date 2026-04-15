Овечкин пропустил 4,6% матчей «Вашингтона» в регулярках за 21 сезон в НХЛ. Из 76 пропусков 51 был из-за травм

Александр Овечкин пропустил 4,6% матчей «Вашингтона» в регулярках за 21 сезон.

Капитан «Вашингтона » Александр Овечкин не пропустил ни одного матча в своем 21-м сезоне в НХЛ.

40-летний россиянин принял участие во всех 82 играх «Кэпиталс» в регулярном чемпионате и набрал 64 (32+32) очка.

Всего за 21 год он сыграл 1573 матча в регулярках из 1649 возможных. При этом из 76 пропусков причиной 51 были травмы, а еще в 25 случаях – другие причины (дисквалификации, ковид-протокол во время пандемии, семейные обстоятельства).

За карьеру в рамках регулярок у Овечкина 929 шайб (рекорд лиги).

Овечкин – 5-й игрок в возрасте 40+ лет, кому удалось провести все матчи в сезоне НХЛ при 82 играх в регулярке