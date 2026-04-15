Овечкин пропустил 4,6% матчей «Вашингтона» в регулярках за 21 сезон в НХЛ. Из 76 пропусков 51 был из-за травм
Александр Овечкин пропустил 4,6% матчей «Вашингтона» в регулярках за 21 сезон.
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин не пропустил ни одного матча в своем 21-м сезоне в НХЛ.
40-летний россиянин принял участие во всех 82 играх «Кэпиталс» в регулярном чемпионате и набрал 64 (32+32) очка.
Всего за 21 год он сыграл 1573 матча в регулярках из 1649 возможных. При этом из 76 пропусков причиной 51 были травмы, а еще в 25 случаях – другие причины (дисквалификации, ковид-протокол во время пандемии, семейные обстоятельства).
За карьеру в рамках регулярок у Овечкина 929 шайб (рекорд лиги).
Овечкин – 5-й игрок в возрасте 40+ лет, кому удалось провести все матчи в сезоне НХЛ при 82 играх в регулярке
Когда Овечкин завершит карьеру?12043 голоса
Сейчас, уже пора
В 2027-м, после сезона в «Вашингтоне»
В 2027-м, после сезона в «Динамо»
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: RMNB
8-го октября, 9-го ноября, 5-го декабря, 3-го и 29-го (високосного) февраля, 28-го апреля и 8-го мая. А также в рождественские каникулы 24-го и 25-го декабря, когда никто не забивал. Т.е. фактически лишь три дня 9.11, 5.12 и 3.02, ибо в остальные безголевые игровые дни у него было крайне мало матчей, либо их не было совсем