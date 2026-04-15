  • Овечкин после завершения 21-го сезона в НХЛ: «Надеюсь, это была не последняя моя игра. Не знаю, что будет дальше. Посмотрим»
Овечкин после завершения 21-го сезона в НХЛ: «Надеюсь, это была не последняя моя игра. Не знаю, что будет дальше. Посмотрим»

Александр Овечкин после 21-го сезона в НХЛ: надеюсь, это была не последняя игра.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин высказался о завершении своего 21-го сезона в НХЛ - последнего по текущему контракту. 

«Кэпиталс» обыграли «Коламбус» (2:1) в заключительном матче регулярного чемпионата, не имевшем турнирного значения для обеих команд. 

«Надеюсь, это была не последняя моя игра. Не знаю, что будет дальше. Посмотрим. 

Сезон закончился. Конечно, не так бы хотелось его завершать, но это процесс обучения для молодых ребят. Вчера сценарий сложился неудачно как для нас, так и для «Коламбуса». 

Было очень приятно видеть болельщиков, приехавших сюда из Вашингтона и других мест, чтобы посмотреть игру. Я слышал, как они меня поддерживают и кричали: «Еще один год!» Такое уважение – это тоже важно. Спасибо за поддержку», – сказал Овечкин. 

Форвард «столичных» завершил регулярный чемпионат с 64 (32+32) очками в 82 играх. За карьеру в рамках регулярок у него 929 шайб (рекорд лиги) в 1573 играх. 

Возможно, это был последний матч Овечкина в НХЛ

Когда Овечкин завершит карьеру?12046 голосов
Сейчас, уже пораАлександр Овечкин
В 2027-м, после сезона в «Вашингтоне»Вашингтон
В 2027-м, после сезона в «Динамо»Динамо Москва
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Значит, остаётся.
Значит, остаётся.
Ну работа явно ведется над продлением.
Значит, остаётся.
Комментарий скрыт
Нужно символически подписаться на год - 8 млн в честь номера, который будет выведен через несколько лет. В условиях повышения потолка и в качестве респекта игроку клуб может это себе позволить
Нужно символически подписаться на год - 8 млн в честь номера, который будет выведен через несколько лет. В условиях повышения потолка и в качестве респекта игроку клуб может это себе позволить
Кросби на 8,7 подписывали, тут тоже можно такое
8’888’888 :)
Нужно символически подписаться на год - 8 млн в честь номера, который будет выведен через несколько лет. В условиях повышения потолка и в качестве респекта игроку клуб может это себе позволить
Рублей?
Если он говорит, что не хочет, чтобы это сезон был последним, значит он не будет последним.
Я не понимаю разговоров о результате, у вас нападающий у которого 64 очка и 32 шайбы за сезон. Это отличный результат.
Что за мыло? Очевидно что останется
Красиво вышло 32+32
Ну он обязан остаться на сезон, хотя бы для того что бы побить уже рекорд по голам. Да и погоды он явно не испортит своей игрой.
Останется еще на год: даже если за весь следующий сезон сыграет половину матчей и забьет 15-20 шайб, будет прекрасно.
Останется еще на год: даже если за весь следующий сезон сыграет половину матчей и забьет 15-20 шайб, будет прекрасно.
Думаю останется на сезон еще, и снова всех удивит - забив 30+
Думаю останется на сезон еще, и снова всех удивит - забив 30+
А там ещё на сезон, и будет подбираться к 1000
Абсолютное большинство адекватных болельщиков ждёт подписание нового контракта, лучше на пару сезонов!
Абсолютное большинство адекватных болельщиков ждёт подписание нового контракта, лучше на пару сезонов!
Вряд ли. Скорее всего всё упирается в один сезон. О КС для Вашингтона в ближайшее время речь не идёт. И у Ови осталось пожалуй две недостигнутые цели в НХЛ. Это побить рекорд Гретцки по голам в регулярке и плей-офф и достичь 1000 голов в регулярке. Для достижения первой цели будет достаточно и пол-сезона, а для тысячи голов может и двух сезонов не хватить. Маловероятно, что Ови ради этого будет выжимать из себя все соки, да и руководству с болельщиками Вашингтона это будет ни к чему. Большая вероятность, что в итоге продлятся на один год, Ови побьёт этот рекорд и в течение следующего сезона объявит о том, что это последний его сезон в заокеанской карьере. Далее после каждой игры все будут постепенно с ним прощаться, рукопожатия, круги почёта после игр и т.д., как это было не раз с другими уходящими звёздами.
Уходить нужно вовремя, и думаю Александр это понимает, но уж очень хочется забить больше Грецки с учетом плов
