Овечкин после завершения 21-го сезона в НХЛ: «Надеюсь, это была не последняя моя игра. Не знаю, что будет дальше. Посмотрим»

Александр Овечкин после 21-го сезона в НХЛ: надеюсь, это была не последняя игра.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин высказался о завершении своего 21-го сезона в НХЛ - последнего по текущему контракту.

«Кэпиталс» обыграли «Коламбус » (2:1) в заключительном матче регулярного чемпионата, не имевшем турнирного значения для обеих команд.

«Надеюсь, это была не последняя моя игра. Не знаю, что будет дальше. Посмотрим.

Сезон закончился. Конечно, не так бы хотелось его завершать, но это процесс обучения для молодых ребят. Вчера сценарий сложился неудачно как для нас, так и для «Коламбуса».

Было очень приятно видеть болельщиков, приехавших сюда из Вашингтона и других мест, чтобы посмотреть игру. Я слышал, как они меня поддерживают и кричали: «Еще один год!» Такое уважение – это тоже важно. Спасибо за поддержку», – сказал Овечкин.

Форвард «столичных» завершил регулярный чемпионат с 64 (32+32) очками в 82 играх. За карьеру в рамках регулярок у него 929 шайб (рекорд лиги) в 1573 играх.

