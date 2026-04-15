«Юта» заняла 1-е место в зоне wild card на Западе. Команда сыграет с «Вегасом» или «Эдмонтоном» в 1-м раунде Кубка Стэнли

«Юта» обыграла «Виннипег» (5:3) в регулярном чемпионате НХЛ и обеспечила себе первое место в зоне wild card Западной конференции.

«Мамонт» набрал 92 очка в 81 игре при 33 победах в основное время. Таким образом, соперником клуба из Солт-Лейк-Сити в первом раунде Кубка Стэнли будет победитель Тихоокеанского дивизиона.

После 81 матча ситуация в этом дивизионе следующая: «Вегас » набрал 93 очка (29 побед в основное время), «Эдмонтон » – 91 (31), «Анахайм» – 90 (25), «Лос-Анджелес» – 90 (22).

Таким образом, «Дакс» и «Кингс» не имеют шансов на первое место в дивизионе. Поэтому будущий соперник «Юты» – это либо «Голден Найтс», либо «Ойлерс».