«Юта» заняла 1-е место в зоне wild card на Западе. Команда сыграет с «Вегасом» или «Эдмонтоном» в 1-м раунде Кубка Стэнли
«Юта» обыграла «Виннипег» (5:3) в регулярном чемпионате НХЛ и обеспечила себе первое место в зоне wild card Западной конференции.
«Мамонт» набрал 92 очка в 81 игре при 33 победах в основное время. Таким образом, соперником клуба из Солт-Лейк-Сити в первом раунде Кубка Стэнли будет победитель Тихоокеанского дивизиона.
После 81 матча ситуация в этом дивизионе следующая: «Вегас» набрал 93 очка (29 побед в основное время), «Эдмонтон» – 91 (31), «Анахайм» – 90 (25), «Лос-Анджелес» – 90 (22).
Таким образом, «Дакс» и «Кингс» не имеют шансов на первое место в дивизионе. Поэтому будущий соперник «Юты» – это либо «Голден Найтс», либо «Ойлерс».
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Ай да Финикс!
Ай да койотов сын!
Ну ладно, давайте уж Вегас
владельцы нефти!
Если одну игру у нас за примерно 3 года выиграли, это ещё не владельцы)
Пока у вас Макдевид не появился, вы 10 лет не могли выиграть у койотов.
Мормоны красавцы
Приятно видеть Юту в плэй-офф
В смысле на Эдмонтон ? У них с ЛА серия, еще много лет назад было известно.
КаЙФ
