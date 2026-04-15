«Каролина» сыграет с «Оттавой» в 1-м раунде Кубка Стэнли, «Баффало» – с «Бостоном». На Востоке известны все пары
В Восточной конференции определились все пары первого раунда Кубка Стэнли.
Победа «Бостона» над «Нью-Джерси» (4:0) в заключительном матче регулярного чемпионата обеспечила команде первое место в зоне wild card.
Таким образом, «Брюинс» в первом раунде сыграют с «Баффало» (победителем Атлантического дивизиона). Команды встретятся в плей-офф впервые с 2010 года и в 9-й раз в истории. Текущий счет по сериям – 6-2 в пользу «Бостона».
«Каролина» (победитель Столичного дивизиона и конференции) сыграет с «Оттавой». Встреча в плей-офф будет для команд первой в истории.
Восток
(2) «Баффало» – «Бостон»
(3) «Тампа» – «Монреаль»
(4) «Питтсбург» – «Филадельфия»
Во втором раунде сыграют победители серий 1 и 4, 2 и 3.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Уже разнообразие)
Плохая новость - в первом раунде нас ждет Каролина
Баффало по идее должен ушатать Бостон. Медведи хороши, но слишком мелки для своего традиционного стиля игры, то что вообще попали в плей-офф в этом сезоне с таким составом - уже их большое достижение.
Монреаль тоже хорош, но ему не хватает глубины в нижних звеньях. Да и в верхних тоже - Демидов с Капаненом так или иначе новички, а больше для топ-6 по сути-то и нет никого. Уж точно не Ньюхук. Будет хорошая школа для Демидова, а дальше пройдет Тампа.
Пингвины против Филадельфии - чемпионат Перми, лол (Мичков с Чинаховым как раз оттуда). Кто победит - а хрен его знает, в любом случае обеим командам дальше ничего не светит.