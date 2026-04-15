  • «Каролина» сыграет с «Оттавой» в 1-м раунде Кубка Стэнли, «Баффало» – с «Бостоном». На Востоке известны все пары
«Каролина» сыграет с «Оттавой» в 1-м раунде Кубка Стэнли, «Баффало» – с «Бостоном». На Востоке известны все пары

В Восточной конференции определились все пары первого раунда Кубка Стэнли. 

Победа «Бостона» над «Нью-Джерси» (4:0) в заключительном матче регулярного чемпионата обеспечила команде первое место в зоне wild card. 

Таким образом, «Брюинс» в первом раунде сыграют с «Баффало» (победителем Атлантического дивизиона). Команды встретятся в плей-офф впервые с 2010 года и в 9-й раз в истории. Текущий счет по сериям – 6-2 в пользу «Бостона». 

«Каролина» (победитель Столичного дивизиона и конференции) сыграет с «Оттавой». Встреча в плей-офф будет для команд первой в истории. 

Восток

(1) «Каролина» – «Оттава»

(2) «Баффало» – «Бостон»

(3) «Тампа» – «Монреаль»

(4) «Питтсбург» – «Филадельфия»

Во втором раунде сыграют победители серий 1 и 4, 2 и 3. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Наконец-то новые пары в плей-офф)
Уже разнообразие)
Кроме вечных нефтяных лосей.
А ведь Тампа может и отскочить в этой паре
Причем это более чем вероятно, для тех кто видел их матчи в регуляре. Хотя кончено фактор вратаря в ПО может все-таки более весомую роль сыграть
Хорошая новость - во втором раунде нас ждет Питтсбург или Филадельфия
Плохая новость - в первом раунде нас ждет Каролина
Вы представляете, если Баффало чашку возьмет?!? 😂
Не возьмёт,не переживай. Хорошо если в первом раунде не вылетит.
Тут специалисты спорста уже объяснили: Баффало не сможет взять чашку так как, Перри играет в Атлантическом дивизионе, вот если бы Перри играл на Западе, то тогда вероятность Баффало в финале была бы высока😁
Оттава сильная команда, но им очень не повезло попасть на унитазов. Их просто затолкают.

Баффало по идее должен ушатать Бостон. Медведи хороши, но слишком мелки для своего традиционного стиля игры, то что вообще попали в плей-офф в этом сезоне с таким составом - уже их большое достижение.

Монреаль тоже хорош, но ему не хватает глубины в нижних звеньях. Да и в верхних тоже - Демидов с Капаненом так или иначе новички, а больше для топ-6 по сути-то и нет никого. Уж точно не Ньюхук. Будет хорошая школа для Демидова, а дальше пройдет Тампа.

Пингвины против Филадельфии - чемпионат Перми, лол (Мичков с Чинаховым как раз оттуда). Кто победит - а хрен его знает, в любом случае обеим командам дальше ничего не светит.
Ну в этом сезоне Баффало проиграло Бостону 3 матча из 4
Бафало Бостон и дерби пенсильвании тяжело прогнозировать. Хотя мне кажется Фили просто затолкают старичков пингвинов. Монреалю глубины состава не хватит. Каролина первый раунд как обычно пройдёт легко
Каролине "повезло"...
Почему?
Мишки были бы удобнее и проходимее. Сенаторы с Ульмарком 2ю часть сезона очень сильно смотрятся. И в этой паре 50/50 на проход. и возможно всё решится в 7й игре.
все идет к тому, что каролина зарубится в финале востока с тампой.
Интересные пары ПО после крутейшего для меня регуляра Востока за все время что смотрю НХЛ, года так с 1999. Интрига фактчиски до самых последних матчей , а последние две недели для пула команд востока от Питтсбурга до Вашингтона ПО уже начался. Да и на западе также
Кубок Стэнли. «Колорадо» примет «Лос-Анджелес», «Тампа» против «Монреаля», «Баффало» сыграет с «Бостоном», «Вегас» – с «Ютой»
26 минут назад
Малкин после 2:3 с «Флайерс»: «Игрокам «Питтсбурга» нужно быть умнее. Мы встревали в стычки, именно этого они и хотят. После свистков нам лучше отходить в сторону»
сегодня, 06:58
Малкин делит 21-е место в истории НХЛ по голам в плей-офф (68) с Хоу. До идущего 20-м Айзермана – 2 шайбы
сегодня, 05:40
Мартон из «Филадельфии» – 5-й игрок в истории НХЛ с победным голом в дебютном матче в Кубке Стэнли в возрасте до 20 лет
сегодня, 05:25
Тренин применил 13 силовых приемов в 1-м матче серии против «Далласа». Он повторил рекорд Овечкина среди россиян по хитам за игру в плей-офф НХЛ
сегодня, 04:38
Мичков остался без очков в дебютной игре в Кубке Стэнли. У него 0 бросков, 2 хита, 1 потеря и «минус 1» за 11:25 против «Питтсбурга»
сегодня, 03:50
Капризов повторил рекорд «Миннесоты» по голам в плей-офф (16), догнав Паризе. По очкам (24) он вышел на 4-е место в истории клуба, обогнав Габорика и Поминвилла
сегодня, 03:42
Малкин делит 13-е место в истории НХЛ по очкам в плей-офф (182) с Троттье. До идущего 12-м Лидстрема – 1 балл
сегодня, 03:29
Малкин набрал 1+1 в 1-м матче серии с «Филадельфией» и стал 3-й звездой
сегодня, 03:16Видео
«Питтсбург» проиграл «Филадельфии» (2:3) в 1-м матче серии, 19-летний новичок «Флайерс» Мартон забил победный гол в своей дебютной игре в Кубке Стэнли
сегодня, 03:07
Ко всем новостям
Последние новости
Александр Кожевников: «Локомотив» умеет напирать и этим брать соперника, команда прет как поезд. Никитин приучил ее к этому, она по сей день продолжает демонстрировать такой хоккей»
8 минут назад
Мартон о «Филадельфии» после 3:2 с «Питтсбургом»: «Наши ветераны отлично поработали в плане обучения. Здорово, что в команде есть и парни моего возраста»
36 минут назад
Рябыкин считает «Ак Барс» фаворитом серии с «Металлургом»: «Казань показала кубковый хоккей. О «Магнитке» этого не скажу – играла полосами. Дополнительные шансы ей может дать стиль судейства»
51 минуту назад
Тренер «Питтсбурга» после 2:3 с «Филадельфией»: «Они создают сложности, это давняя часть их игры. Мы отошли от той модели игры, которая работала»
сегодня, 07:15
Рантанен про 1:6 от «Миннесоты»: «Даллас» не наиграл на победу. Иногда после поражений бывает ощущение, что все кончено. Но нужно уметь перезагружаться»
сегодня, 06:46
«Анахайм» подписал контракт новичка с 10-м номером драфта-2025 Маккуином. Соглашение вступит в силу с сезона-2026/27
сегодня, 06:34
«Виннипег» продлил Кепке на 2 года с кэпхитом 1,45 млн долларов. Форвард стал лидером клуба по хитам в сезоне – 186 в 66 играх при 17 очках
сегодня, 06:22
Малкин, Кросби и Летанг вместе сыграли за «Питтсбург» в 13 розыгрышах Кубка Стэнли. Рекорд среди трио у Лидстрема, Хольмстрема и Дрэйпера из «Детройта» – 14
сегодня, 05:55
Юров остался без очков в дебютной игре в Кубке Стэнли. У него 1 бросок, 2 блока, малый штраф и 0 из 5 на точке за 10:22 против «Далласа»
сегодня, 05:10
Зуб получил травму в 1-м матче серии с «Каролиной» после хита Джарвиса. У защитника «Оттавы» 3 силовых за 7:44
сегодня, 04:58
Рекомендуем