«Каролина» сыграет с «Оттавой» в 1-м раунде Кубка Стэнли, «Баффало» – с «Бостоном». На Востоке известны все пары

«Каролина» сыграет с «Оттавой» в 1-м раунде Кубка Стэнли, «Баффало» с «Бостоном».

В Восточной конференции определились все пары первого раунда Кубка Стэнли.

Победа «Бостона » над «Нью-Джерси» (4:0) в заключительном матче регулярного чемпионата обеспечила команде первое место в зоне wild card.

Таким образом, «Брюинс» в первом раунде сыграют с «Баффало » (победителем Атлантического дивизиона). Команды встретятся в плей-офф впервые с 2010 года и в 9-й раз в истории. Текущий счет по сериям – 6-2 в пользу «Бостона».

«Каролина» (победитель Столичного дивизиона и конференции) сыграет с «Оттавой». Встреча в плей-офф будет для команд первой в истории.

Восток

(1) «Каролина» – «Оттава»

(2) «Баффало» – «Бостон»

(3) «Тампа» – «Монреаль»

(4) «Питтсбург» – «Филадельфия»

Во втором раунде сыграют победители серий 1 и 4, 2 и 3.