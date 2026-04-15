Овечкин – 5-й игрок в возрасте 40+ лет, кому удалось провести все матчи в сезоне НХЛ при 82 играх в регулярке

Александр Овечкин – 5-й игрок в истории НХЛ с 82 матчами в сезоне в 40+ лет.

Капитан «Вашингтона » Александр Овечкин принял участие в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбусом» (2:1).

Таким образом, 40-летний россиянин принял участие во всех 82 матчах в сезоне, не пропустив ни одного. На его счету 64 (32+32) очка.

Форвард «Кэпиталс» стал пятым игроком в истории лиги, кому удалось отыграть полную регулярку из 82 матчей в возрасте 40 лет или более.

Ранее это удалось Дэйву Андрейчуку (2003/04, «Тампа»), Никласу Лидстрему (2010/11, «Детройт»), Теему Селянне (2011/12, «Анахайм») и Яромиру Ягру (дважды, 2013/14 – «Нью-Джерси», 2016/17 – «Флорида»).

До конца сезона к этой компании также может присоединиться защитник «Колорадо» Брент Бернс, которому в марте исполнился 41 год. Он провел 81 матч в сезоне, у «Эвеланш» остался еще один.

Отметим, что календарь из 82 матчей был введен в сезоне-1995/96. При этом в сезоне-1979/80 Горди Хоу провел все 80 матчей в регулярке в возрасте 51 года (по ходу сезона ему исполнилось 52).

Овечкин – 3-я звезда матча с «Коламбусом»: победный ассист, 4 броска за 18:48. У него 32+32 в 82 играх