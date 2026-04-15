  • Овечкин – 5-й игрок в возрасте 40+ лет, кому удалось провести все матчи в сезоне НХЛ при 82 играх в регулярке
Александр Овечкин – 5-й игрок в истории НХЛ с 82 матчами в сезоне в 40+ лет.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин принял участие в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбусом» (2:1). 

Таким образом, 40-летний россиянин принял участие во всех 82 матчах в сезоне, не пропустив ни одного. На его счету 64 (32+32) очка. 

Форвард «Кэпиталс» стал пятым игроком в истории лиги, кому удалось отыграть полную регулярку из 82 матчей в возрасте 40 лет или более. 

Ранее это удалось Дэйву Андрейчуку (2003/04, «Тампа»), Никласу Лидстрему (2010/11, «Детройт»), Теему Селянне (2011/12, «Анахайм») и Яромиру Ягру (дважды, 2013/14 – «Нью-Джерси», 2016/17 – «Флорида»). 

До конца сезона к этой компании также может присоединиться защитник «Колорадо» Брент Бернс, которому в марте исполнился 41 год. Он провел 81 матч в сезоне, у «Эвеланш» остался еще один. 

Отметим, что календарь из 82 матчей был введен в сезоне-1995/96. При этом в сезоне-1979/80 Горди Хоу провел все 80 матчей в регулярке в возрасте 51 года (по ходу сезона ему исполнилось 52). 

Овечкин – 3-я звезда матча с «Коламбусом»: победный ассист, 4 броска за 18:48. У него 32+32 в 82 играх

Когда Овечкин завершит карьеру?12070 голосов
Сейчас, уже пораАлександр Овечкин
В 2027-м, после сезона в «Вашингтоне»Вашингтон
В 2027-м, после сезона в «Динамо»Динамо Москва
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: RMNB
И это мужику пятый десяток идёт, и он год назад ногу сломал, и кушает фаст-фуд запивая колой, или пивасика может приговорить, и это он продолжает хитовать, и в итоге сыграл все 82 игры и 64 (32+32) набрал. ..."Iron man"...
У Бернса и игр немного больше в карьере, чем у Ови.
Оба железяки!
Ответ Кагов
У Бернса и игр немного больше в карьере, чем у Ови. Оба железяки!
Бернс в КХЛ вряд ли играл, так что общее число игр у него только в НХЛ побольше. Хотя может у него есть игры в АХЛ... ))
Ответ \\\ VORON ///
Бернс в КХЛ вряд ли играл, так что общее число игр у него только в НХЛ побольше. Хотя может у него есть игры в АХЛ... ))
Есть. Полный локаутный сезон-2004/05 отыграл за Хьюстон (73 регулярка, 5 по).

Но у Овечкина за Динамо игр еще больше (порядка 200 с учетом по), в т ч потому что в суперлиге начал в 16 лет. В СА в таком возрасте играть в профлиге невозможно.
Это всё из-за Читоса
У Ови 5й такой полный сезон из 21го, последний в 2017/2018.
Силушки ещё полно у Ови.
Надо продлеваться!
как можно играть до 50 лет ?
