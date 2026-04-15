Овечкин завершил 21-й сезон в НХЛ – последний по текущему контракту. После игры с «Коламбусом» он отбил «кулачки» партнерам по «Вашингтону» и владельцу клуба Леонсису

Александр Овечкин завершил 21-й сезон в НХЛ – последний по текущему контракту.

Капитан «Вашингтона » Александр Овечкин завершил 21-й сезон в НХЛ – последний по текущему контракту.

После завершения гостевого матча регулярного чемпионата с «Коламбусом » (2:1) 40-летний россиянин отбил «кулачки» своим партнерам по команде, а также владельцу «Кэпиталс» Теду Леонсису , ожидавшему игроков в подтрибунном помещении.

Напомним, что рекордсмен НХЛ по голам в регулярных чемпионатах (929 в 1573 матчах) еще не определился со своим будущим. Он намерен принять решение о продолжении карьеры в НХЛ летом.