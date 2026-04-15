Овечкин не попал в пустые ворота в конце матча с «Коламбусом». Он рекордсмен по таким голам в истории НХЛ (72)
На 59-й минуте 40-летний россиянин промахнулся, бросив от чужой синей линии.
Напомним, что Овечкин является рекордсменом лиги по числу голов в пустые ворота в рамках регулярок (72). Всего у него 929 шайб (рекорд лиги) в 1573 играх.
Овечкин – 3-я звезда матча с «Коламбусом»: победный ассист, 4 броска за 18:48. У него 32+32 в 82 играх
Когда Овечкин завершит карьеру?12070 голосов
Сейчас, уже пора
В 2027-м, после сезона в «Вашингтоне»
В 2027-м, после сезона в «Динамо»
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
25 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Отличный сэйв от вратаря Эмпти Нет :)
Король пустых ворот
Ниче, в следующем сезоне попадет. И не в пустые тоже. Раз 30 как минимум
Просто не захотел
Это сигнал что надо заканчивать и ехать поближе к обожаемому президенту
Ничего страшного, все промахиваются, главное, чтобы Ови остался еще на 1 год, надо добивать Гретцки!✊🏻
Зачем добивать?
С учетом плей-офф у Гретцки 1016 шайб, у Ови 1006 шайб, надо добить этот рекорд!
Он уже и КХЛ не потянет; пора в удобное кресло в госдуме, антинародные законы придумывать 😎
Какой говорящий никнейм , неудивительно
Пустышка
Полгода на подготовку и рекорды Грецки держись
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем