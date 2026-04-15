  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Овечкин не попал в пустые ворота в конце матча с «Коламбусом». Он рекордсмен по таким голам в истории НХЛ (72)
Видео
25

Александр Овечкин не попал в пустые ворота в концовке матча с «Коламбусом».

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин не попал в пустые ворота в концовке матча регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбусом» (2:1). 

На 59-й минуте 40-летний россиянин промахнулся, бросив от чужой синей линии. 

Напомним, что Овечкин является рекордсменом лиги по числу голов в пустые ворота в рамках регулярок (72). Всего у него 929 шайб (рекорд лиги) в 1573 играх.

Когда Овечкин завершит карьеру?12070 голосов
Сейчас, уже пораАлександр Овечкин
В 2027-м, после сезона в «Вашингтоне»Вашингтон
В 2027-м, после сезона в «Динамо»Динамо Москва
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
logoАлександр Овечкин
logoВашингтон
logoКоламбус
logoНХЛ
25 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Отличный сэйв от вратаря Эмпти Нет :)
Король пустых ворот
Ниче, в следующем сезоне попадет. И не в пустые тоже. Раз 30 как минимум
Ответ Bartez1986
Просто не захотел
Ответ Bartez1986
Это сигнал что надо заканчивать и ехать поближе к обожаемому президенту
Ничего страшного, все промахиваются, главное, чтобы Ови остался еще на 1 год, надо добивать Гретцки!✊🏻
Ответ Армейский Дух
Зачем добивать?
Ответ Костя Кот
С учетом плей-офф у Гретцки 1016 шайб, у Ови 1006 шайб, надо добить этот рекорд!
Он уже и КХЛ не потянет; пора в удобное кресло в госдуме, антинародные законы придумывать 😎
Ответ Udar V Psinu
Какой говорящий никнейм , неудивительно
Полгода на подготовку и рекорды Грецки держись
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
