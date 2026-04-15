Овечкин не попал в пустые ворота в конце матча с «Коламбусом». Он рекордсмен по таким голам в истории НХЛ (72)

Капитан «Вашингтона » Александр Овечкин не попал в пустые ворота в концовке матча регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбусом » (2:1).

На 59-й минуте 40-летний россиянин промахнулся, бросив от чужой синей линии.

Напомним, что Овечкин является рекордсменом лиги по числу голов в пустые ворота в рамках регулярок (72). Всего у него 929 шайб (рекорд лиги) в 1573 играх.

Овечкин – 3-я звезда матча с «Коламбусом»: победный ассист, 4 броска за 18:48. У него 32+32 в 82 играх