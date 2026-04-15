Юров забил «Анахайму», став 2-й звездой матча. У форварда «Миннесоты» 12+15 в 73 играх
Форвард «Миннесоты» Данила Юров забил гол в матче с «Анахаймом» (3:2) с передачи Владимира Тарасенко.
Юров набрал 27-е (12+15) очко в сезоне, всего он провел 73 игры.
Сегодня за 16:54 (1:14 – в большинстве) у россиянина 4 броска в створ ворот, 4 силовых приема, 40% выигранных вбрасываний (8 из 20), полезность – «плюс 1».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
