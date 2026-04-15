Никишин сделал победный ассист в матче с «Айлендерс». У защитника «Каролины» 11+22 в 81 игре

Никишин сделал победный ассист в матче с «Айлендерс».

Защитник «Каролины» Александр Никишин сделал голевую передачу в матче с «Айлендерс» (2:1).

На 55-й минуте россиянин ассистировал Марку Янковски, забившему победный гол.

Никишин набрал 33-е (11+22) очко в сезоне, всего он провел 81 игру.

Сегодня за 23:40 – лучший показатель среди полевых игроков «Харрикейнс» (1:10 – в большинстве, 2:02 – в меньшинстве) – у защитника ни одного броска в створ ворот, 3 блок-шота, полезность – плюс 1».