Никишин сделал победный ассист в матче с «Айлендерс». У защитника «Каролины» 11+22 в 81 игре
Никишин сделал победный ассист в матче с «Айлендерс».
Защитник «Каролины» Александр Никишин сделал голевую передачу в матче с «Айлендерс» (2:1).
На 55-й минуте россиянин ассистировал Марку Янковски, забившему победный гол.
Никишин набрал 33-е (11+22) очко в сезоне, всего он провел 81 игру.
Сегодня за 23:40 – лучший показатель среди полевых игроков «Харрикейнс» (1:10 – в большинстве, 2:02 – в меньшинстве) – у защитника ни одного броска в створ ворот, 3 блок-шота, полезность – плюс 1».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
