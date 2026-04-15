Мичков набрал 1+2 с победным голом в матче против «Монреаля», став 1-й звездой. У него 20+31 в 81 игре

Мичков признан первой звездой матча с «Монреалем».

Форвард «Филадельфии» набрал 3 (1+2) очка в матче с «Монреалем» (4:2) и был признан первой звездой.

На 34-й минуте россиянин забил победный гол.

Всего в 81 игре сезона на его счету 51 (20+31) балл.

Сегодня за 16:18 у Мичкова 8 бросков в створ ворот, 1 блок-шот, полезность – «плюс 2».