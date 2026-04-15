Мичков набрал 1+2 с победным голом в матче против «Монреаля», став 1-й звездой. У него 20+31 в 81 игре
Мичков признан первой звездой матча с «Монреалем».
Форвард «Филадельфии» набрал 3 (1+2) очка в матче с «Монреалем» (4:2) и был признан первой звездой.
На 34-й минуте россиянин забил победный гол.
Всего в 81 игре сезона на его счету 51 (20+31) балл.
Сегодня за 16:18 у Мичкова 8 бросков в створ ворот, 1 блок-шот, полезность – «плюс 2».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Ещё забавно, что Селебрини и Бедард феерили в сезоне, но пролетели мимо плей-офф, а Мичков будет там играть)
Патрик Лайне под волной критики ушел в Доту играть ночами, для контраста. Растет большой хоккеист.