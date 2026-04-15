  • Мичков набрал 1+2 с победным голом в матче против «Монреаля», став 1-й звездой. У него 20+31 в 81 игре
Мичков признан первой звездой матча с «Монреалем».

Форвард «Филадельфии» набрал 3 (1+2) очка в матче с «Монреалем» (4:2) и был признан первой звездой.

На 34-й минуте россиянин забил победный гол.

Всего в 81 игре сезона на его счету 51 (20+31) балл.

Сегодня за 16:18 у Мичкова 8 бросков в створ ворот, 1 блок-шот, полезность – «плюс 2».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
Что ж,надо признать,эта фитнесс-тренерша из Доминиканы подготовила Матвея отменно)
Мощно финишировал в конце регулярки. Молодец парень. Теперь покажи себя с лучшей стороны и в ПО.
В битве Русских некстванов победил Мичков, эта машина завелась не на шутку
В последних 20 играх Мичков уделывает Демидова .. Ярчайший финишный спурт от Миченатора... После Кучерова абсолютно лучший русский игрок.
18 очков в последних 16 играх и нулевая полезность по итогам сезона - а это для Матвея просто невероятно)
Ещё забавно, что Селебрини и Бедард феерили в сезоне, но пролетели мимо плей-офф, а Мичков будет там играть)
Комментарий скрыт
Шишнадцать минут дали поиграть Матвейке, а что он сделает с лигой когда будет играть по 22 мин как Селе?
2+2 набирать
Я уже говорил что будет. Сейчас бы он шел где-то рядом с МакДаком и Кучеровым.
Матвей держит удар. Редкое и породистое качество, упереться в свои 20 лет и по честному вылезти и вытащить за собой команду. Тренер ему дорожку к обмену подготовил, а он этого среднего тренера за уши в плей офф вытащил, с его бей беги хоккеем.

Патрик Лайне под волной критики ушел в Доту играть ночами, для контраста. Растет большой хоккеист.
Есть надежда, что Филадельфия одумалась и начнет наигрывать Мичкова серьезно. Хотя, надо признать, одного они добились - Матвей стал лучше кататься)
Прямо разрывает в конце сезона, интересно посмотреть в плове на него
Хорошо Матвей накатил на финише регулярки. Ну и в свой "провальный" сезон второгодка Мичков в тройке лучших бомбардиров своего клуба.
В пятёрке, будем честны. Делит 3-5 места.
Набрал ход на финише сезона Матвей, хочет плей-офф посмотреть. Даже интересно.
