  • Овечкин – 3-я звезда матча с «Коламбусом»: победный ассист, 4 броска за 18:48. У него 32+32 в 82 играх
Овечкин – 3-я звезда матча с «Коламбусом»: победный ассист, 4 броска за 18:48. У него 32+32 в 82 играх

Овечкин признан третьей звездой матча с «Коламбусом».

Форвард «Вашингтона» сделал голевую передачу в игре с «Коламбусом» (2:1) и был признан третьей звездой матча – последнего для россиянина по действующему контракту с «Кэпиталс».

На 56-й минуте Овечкин ассистировал Джейкобу Чикрану, забившему победный гол.

Всего в 82 матчах сезона на счету россиянина 64 (32+32) очка.

Сегодня за 18:48 – лучший показатель среди форвардов «Кэпиталс» (5:44 – в большинстве) – у Овечкина 4 броска в створ ворот, 1 силовой прием, полезность – «минус 1».

Александр Михайлович спасибо за все эти 21 сезон! Я конечно не Дух, но могу похвастаться, что смотрела все игры вашей великой карьеры в НХЛ. Надеюсь, что карьера таки не завершена...
Ответ Крис Тюша
Александр Михайлович спасибо за все эти 21 сезон! Я конечно не Дух, но могу похвастаться, что смотрела все игры вашей великой карьеры в НХЛ. Надеюсь, что карьера таки не завершена...
Да подпишется он еще, к бабке не ходи. Судя по его поведению в последних матчах и намекам.
Ответ Крис Тюша
Александр Михайлович спасибо за все эти 21 сезон! Я конечно не Дух, но могу похвастаться, что смотрела все игры вашей великой карьеры в НХЛ. Надеюсь, что карьера таки не завершена...
ВСЕ ИГРЫ? Более 1600 игр? Да как это возможно?
Итого для 40-летних игроков:

64 очка - 5-ый результат в истории (2-ой за последние 50 лет)
32 шайбы - 3-ий результат в истории (1-й за последние 50 лет)
Ответ Рамиль Кизимов
Итого для 40-летних игроков: 64 очка - 5-ый результат в истории (2-ой за последние 50 лет) 32 шайбы - 3-ий результат в истории (1-й за последние 50 лет)
Малкин если без травм на следующий сезон побьет этот рекорд. Женя двигается не каждый так не то что в 39 не сможет, и даже в 34-35.
Жаль травмы помешали ему, мог еще больше титулов индивидуальных взять
В очередной раз лучший снайпер в команде, и лучший по очкам, даже в 40лет. Ждем продления контракта, хотя бы на один сезон!
Ответ paha
В очередной раз лучший снайпер в команде, и лучший по очкам, даже в 40лет. Ждем продления контракта, хотя бы на один сезон!
Почему на год? Некоторые и до 45 играли. На 2-3 бы, но тут сам Ови должен чувствовать, позволяет ли здоровье
Александр Михайлович, продлевайся! 64 очка в регулярке, когда тебе сороковник и голова вся седая - прекрасный результат)
Овечкин и в 21м сезоне подряд стал лучшим снайпером своей одной команды Вашингтон! С начала и до конца!
Увеличил свой рекорд на один сезон!
Вечный!
Ови лучший в команде.
И снайпер (32 гола) .
Как всегда.
И вот опять!
И бомбардир 64(32+32)!
Удивительно!
Ответ Кагов
Овечкин и в 21м сезоне подряд стал лучшим снайпером своей одной команды Вашингтон! С начала и до конца! Увеличил свой рекорд на один сезон! Вечный! Ови лучший в команде. И снайпер (32 гола) . Как всегда. И вот опять! И бомбардир 64(32+32)! Удивительно!
Это получается,что он был лучшим снайпером команды все сезоны (21), которые провёл за Вашингтон?
Ответ ogent
Это получается,что он был лучшим снайпером команды все сезоны (21), которые провёл за Вашингтон?
Да
Не удивлюсь ничему . Относительно Овечкина , прогнозы не работают . Может как и 20 забить в следующем сезоне так и 40. Хотелось бы конечно его увидеть еще пару сезонов в НХЛ , еще 71 гол . Звучит как фантастика, но если 30+ выбьет все таки в следующем сезоне , там уже можно и замахнуться на «Вильяма нашего , так сказать , Шекспира»
Ови и в 21м сезоне подряд лучший снайпер своей одной команды - 32 гола(Уилсон на 2 меньше)!
Вечный рекорд!
Эх... Очень не хочется верить, что это последний сезон 🥹 всё же надеемся, что будет ещё годик. Как же мы на ветках без Духа, и как я буду без утреннего просмотра хоккейных веток в поисках новости "Овечкин забил Х шайбу в сезоне" 🥹
Надо Ови подписываться ещё на сезон.
Силы есть. Хитует в каждой игре.
Не пропустил ни одной игры в сезоне.
Даже когда ему второй зуб подломили.
Железный (кроме зуба!).
Лучший бомбардир команды в сезоне.
И лучший снайпер команды 21й сезон подряд!
Вечный!
