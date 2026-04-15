Овечкин – 3-я звезда матча с «Коламбусом»: победный ассист, 4 броска за 18:48. У него 32+32 в 82 играх

Овечкин признан третьей звездой матча с «Коламбусом».

Форвард «Вашингтона» сделал голевую передачу в игре с «Коламбусом» (2:1) и был признан третьей звездой матча – последнего для россиянина по действующему контракту с «Кэпиталс».

На 56-й минуте Овечкин ассистировал Джейкобу Чикрану, забившему победный гол.

Всего в 82 матчах сезона на счету россиянина 64 (32+32) очка.

Сегодня за 18:48 – лучший показатель среди форвардов «Кэпиталс» (5:44 – в большинстве) – у Овечкина 4 броска в створ ворот, 1 силовой прием, полезность – «минус 1».