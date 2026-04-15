Овечкин – 3-я звезда матча с «Коламбусом»: победный ассист, 4 броска за 18:48. У него 32+32 в 82 играх
Овечкин признан третьей звездой матча с «Коламбусом».
Форвард «Вашингтона» сделал голевую передачу в игре с «Коламбусом» (2:1) и был признан третьей звездой матча – последнего для россиянина по действующему контракту с «Кэпиталс».
На 56-й минуте Овечкин ассистировал Джейкобу Чикрану, забившему победный гол.
Всего в 82 матчах сезона на счету россиянина 64 (32+32) очка.
Сегодня за 18:48 – лучший показатель среди форвардов «Кэпиталс» (5:44 – в большинстве) – у Овечкина 4 броска в створ ворот, 1 силовой прием, полезность – «минус 1».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
64 очка - 5-ый результат в истории (2-ой за последние 50 лет)
32 шайбы - 3-ий результат в истории (1-й за последние 50 лет)
Жаль травмы помешали ему, мог еще больше титулов индивидуальных взять
Увеличил свой рекорд на один сезон!
Вечный!
Ови лучший в команде.
И снайпер (32 гола) .
Как всегда.
И вот опять!
И бомбардир 64(32+32)!
Удивительно!
Вечный рекорд!
Силы есть. Хитует в каждой игре.
Не пропустил ни одной игры в сезоне.
Даже когда ему второй зуб подломили.
Железный (кроме зуба!).
Лучший бомбардир команды в сезоне.
И лучший снайпер команды 21й сезон подряд!
Вечный!