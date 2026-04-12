Овечкин и Кросби приняли участие в стартовом вбрасывании в игре «Вашингтона» и «Питтсбурга», это 100-й очный матч форвардов в НХЛ. Строум спровоцировал свое удаление с точки

Овечкин и Кросби вышли на стартовое вбрасывание в матче НХЛ.

Нападающий «Вашингтона » Александр Овечкин и форвард «Питтсбурга» Сидни Кросби приняли участие в стартовом вбрасывании в матче регулярного чемпионата НХЛ .

Отметим, что изначально на вбрасывание встал центральный нападающий «Кэпиталс» Дилан Строум , но он намеренно спровоцировал свое удаление с вбрасывания, чтобы Овечкин смог выйти против Кросби.

Овечкин и Кросби проводят 100-й матч друг против друга с учетом плей-офф.

Текущий сезон НХЛ – последний для 40-летнего россиянина по действующему контракту. Ранее Овечкин сообщил, что примет решение о своем будущем летом. Эта игра может стать последней для форварда против «Питтсбурга».