Овечкин и Кросби приняли участие в стартовом вбрасывании в игре «Вашингтона» и «Питтсбурга», это 100-й очный матч форвардов в НХЛ. Строум спровоцировал свое удаление с точки
Овечкин и Кросби вышли на стартовое вбрасывание в матче НХЛ.
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин и форвард «Питтсбурга» Сидни Кросби приняли участие в стартовом вбрасывании в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Отметим, что изначально на вбрасывание встал центральный нападающий «Кэпиталс» Дилан Строум, но он намеренно спровоцировал свое удаление с вбрасывания, чтобы Овечкин смог выйти против Кросби.
Овечкин и Кросби проводят 100-й матч друг против друга с учетом плей-офф.
Текущий сезон НХЛ – последний для 40-летнего россиянина по действующему контракту. Ранее Овечкин сообщил, что примет решение о своем будущем летом. Эта игра может стать последней для форварда против «Питтсбурга».
Когда Овечкин завершит карьеру?4715 голосов
Сейчас, уже пора
В 2027-м, после сезона в «Вашингтоне»
В 2027-м, после сезона в «Динамо»
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: соцсеть Gino Hard
Ну так че, драка сегодня будет?
Ну так че, драка сегодня будет?
Даешь Жендоса против Ови!)))
Даешь Жендоса против Ови!)))
Ови никогда не пойдёт против Малкина, Малкин известен своей неплохой работой рук, и посмотреть он никого не боится, может с любым подраться, а вот Ови наоборот, но Овечкин не выйдет против хорошего читера в плане драки никогда. Слава богу у него есть Уилсон.
Кто в теме, шансы увидеть Ови в КС ещё есть?
Кто в теме, шансы увидеть Ови в КС ещё есть?
К сожалению они практически равны нулю.
К сожалению они практически равны нулю.
Безотносительно этого матча?
Судя по прощанию и взбрасыванию, кто надо знает, что это последний сезон...
