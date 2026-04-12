Овечкин сфотографировался с Малкиным, Кросби и Летангом перед матчем «Вашингтона» с «Питтсбургом»
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин сфотографировался с форвардами «Питтсбурга» Евгением Малкиным и Сидни Кросби, а также защитником Крисом Летангом перед игрой НХЛ.
Это последний матч команд в нынешнем регулярном чемпионате.
Во время раскатки Овечкин, Малкин, Кросби и Летанг собрались в центре площадки для фотографии.
Текущий сезон НХЛ – последний для 40-летнего Овечкина по действующему контракту. Ранее россиянин сообщил, что примет решение о своем будущем летом. Эта игра может стать последней для российского форварда против «Питтсбурга».
Скриншот: x.com/BR_OpenIce
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: соцсеть B/R Open Ice
Только сейчас задумался, да-да.
Что контракт у него до 2026 года? Ну да, давно знала.