  Овечкин сфотографировался с Малкиным, Кросби и Летангом перед матчем «Вашингтона» с «Питтсбургом»
Овечкин сфотографировался с Малкиным, Кросби и Летангом перед матчем «Вашингтона» с «Питтсбургом»

Овечкин сфотографировался с Малкиным, Кросби и Летангом перед матчем НХЛ.

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин сфотографировался с форвардами «Питтсбурга» Евгением Малкиным и Сидни Кросби, а также защитником Крисом Летангом перед игрой НХЛ.

Это последний матч команд в нынешнем регулярном чемпионате.

Во время раскатки Овечкин, Малкин, Кросби и Летанг собрались в центре площадки для фотографии.

Текущий сезон НХЛ – последний для 40-летнего Овечкина по действующему контракту. Ранее россиянин сообщил, что примет решение о своем будущем летом. Эта игра может стать последней для российского форварда против «Питтсбурга».

Скриншот: x.com/BR_OpenIce

Когда Овечкин завершит карьеру?4715 голосов
Сейчас, уже пораАлександр Овечкин
В 2027-м, после сезона в «Вашингтоне»Вашингтон
В 2027-м, после сезона в «Динамо»Динамо Москва
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: соцсеть B/R Open Ice
Нхл похоже реально к отъезду Овечкина готовится. Даже вбрасывание Овечкин против Кросби сделали.
Это приурочено к их 100 игре но если что и к последней тоже подойдет 😀
Тут скорее перестраховка от лиги.Лучше 2 раза такое фото сделать чем вообще не сделать
155 лет на четверых. Блин, почувствовал себя древним, вроде вот только гоняли на 7ТВ эту милую рекламу, где молодой Овечкин заказывал кучу еды на имя Сида, а теперь те юнцы стали седыми легендарными дядьками. Малкин вроде только вчера бегал за Магнитку масочником, а оказывается 20 с лишним лет прошло. Про Летанга простите, никаких воспоминаний. Эх :)
Сегодня тоже вспоминал 7ТВ и рекламу с Овечкиным и Кросби)
My name? Sidney Crosby
Вот только задумался сейчас. Лига наверное знала что-то. Ведь последний матч с Колумбусом. А именно с ними дебютировал Овечкин в НХЛ и похоже что с жакетами он и закончит свой путь в лиге. НХЛ любит красивые истории и это вполне подходит (если ещё и шайбу забросит так тем более)
https://www.sports.ru/hockey/blogs/3387172.html

Только сейчас задумался, да-да.
"Лига наверное знала что-то"
Что контракт у него до 2026 года? Ну да, давно знала.
Походу заканчивает славную охоту
Флери не хватает
И Бэкса
Легенды. Противостояние Кросби vs Ови самое мощное в истории Лиги
Провожают потихоньку Саню, а он как герой Евстигнеева из фильма "Старики-разбойники" возьмет и подпишется еще на годик)
Из всех на фото только Ови седой вдрыхг!
Ну так пятый десяток, имеет право, а те щеглы может крашены вообще :)
Ови седой уже был в 36 лет.
Ови как не крути крут, такое постановочное фото дорого стоит.
