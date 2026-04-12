Овечкин сфотографировался с Малкиным, Кросби и Летангом перед матчем «Вашингтона» с «Питтсбургом»

Овечкин сфотографировался с Малкиным, Кросби и Летангом перед матчем НХЛ.

Нападающий «Вашингтона » Александр Овечкин сфотографировался с форвардами «Питтсбурга» Евгением Малкиным и Сидни Кросби , а также защитником Крисом Летангом перед игрой НХЛ .

Это последний матч команд в нынешнем регулярном чемпионате.

Во время раскатки Овечкин, Малкин, Кросби и Летанг собрались в центре площадки для фотографии.

Текущий сезон НХЛ – последний для 40-летнего Овечкина по действующему контракту. Ранее россиянин сообщил, что примет решение о своем будущем летом. Эта игра может стать последней для российского форварда против «Питтсбурга».

