Ги Буше: «Гуляев усердно работает, чтобы расти. До этого он показывал мальчишеский хоккей, много раскатывался, но теперь мы видим, что он матереет»

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше оценил игру защитника Михаила Гуляева

Сегодня «Авангард» победил ЦСКА со счетом 3:2 в овертайме третьего матча второго раунда плей-офф (3-0 в серии). 20-летний Гуляев набрал 2 (1+1) очка. 

 – Михаил Гуляев может играть в атаке. Не думали его туда поставить? Это лучше, чем оставлять его в запасе.

 – Не было такого, чтобы он не попадал в состав. Только из-за травмы. На позиции нападающего в этом сезоне он отыграл один период. А в прошлом сезоне – два матча, потому что у нас был недостаток нападающих.

Михаил очень усердно работает, прикладывает много усилий, чтобы расти. До этого он показывал мальчишеский хоккей, много раскатывался. Но теперь мы видим, что он матереет. По ходу сезона с серьезными соперниками мы не могли такого допустить. Но теперь мы видим, что он играет в мужской хоккей. Поэтому мы ему больше доверяем.

Гуляев здорово читает игру. Понимает, когда стоит атаковать. У него здорово сбалансированные аспекты. Игровое время он получает потому, что его заслуживает своей кропотливой долгой работой.

Михаил вышел на уровень, когда он может назвать себя профессиональным игроком. Он очень грамотный, обучаемый, умный парень. Мне без разницы, сколько лет игроку. Я тренировал Сидни Кросби, когда ему было 16 лет – и он был полностью готов. Мы с такими юными ребятами выигрывали чемпионство. Ничто не дается просто так. Нужно заработать, заслужить – вот Гуляев это и получает, – сказал Буше.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
Сегодня и Чайка неплохо выглядел. Но Гуляев конечно молодец. Не ныл что его ущемляют, что не дают играть, а работал и вот он результат.
Молодец Буше, хороший тренер. А Гуляеву могу пожелать только удачи, прогресс виден, красавец. Трудолюбие - фундамент успеха
И вот Кросби почти 39, а он до сих пор готов :)
Ну Буше его хорошо подготовил!)))
Гуля красавчек! Надо забирать игровое время и место в большинстве у других дефов. Тем более, когда Чистый и Войнов востанавливаются.
Кстати. Говорят, что в следующем раунде они будут играть 100%!
Хорошие новости!
Гуляев, Войнова,уже должен двигать.
Радует, что наконец Михаил заслужил доверие тренеров - надеюсь надолго.
